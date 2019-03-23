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Ученые открыли новый способный отравить не открывая рта вид змей

Ученые открыли новый вид змей, их нашли в вечнозеленых лесах Гвинеи и Либерии. Рептилий назвали Atractaspis branchi и они способы отравить, даже не открывая собственного рта.
Ученые открыли новый способный отравить не открывая рта вид змей

Эти смертоносные змеи относятся к семейству Шпильковых. Такое название они получили из-за зубов, напоминающих женские шпильки. Все дело в том, что они у них выглядывают изо рта даже в том случае, если он закрыт. Такая необычная форма и строение зуба делает этих рептилий крайне опасными.

От их яда пострадали сами ученые, впервые увидевшие этот вид змей. Они попытались схватить их обычным способом, предполагающим сжатие головы и рта рептилии. Таким образом змея не может открыть его, а, следовательно, и укусить обидчика. В этот раз все пошло не по плану, и герпетолог был отравлен. Яд Atractaspis branchi крайне опасен, по своим свойствам он цитотоксичен. Он повреждает клетки, вызывает сильную боль, отек, образование пузырей, а иногда приводит к еще более серьезным последствиям. Весь этот спектр «ощущений» пришлось пережить и одному из ученых, укушенному этой змеей. Они отметили, если бы у них не оказалось противоядия, то их коллега мог лишиться нескольких пальцев.

В последствии герпетологи нашли еще двух особей этого вида. В этот раз они подошли к вопросу внимательно, и никто не пострадал при поимке этих рептилий.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:53

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