Ученые открыли новый способный отравить не открывая рта вид змей





Эти смертоносные змеи относятся к семейству Шпильковых. Такое название они получили из-за зубов, напоминающих женские шпильки. Все дело в том, что они у них выглядывают изо рта даже в том случае, если он закрыт. Такая необычная форма и строение зуба делает этих рептилий крайне опасными.От их яда пострадали сами ученые, впервые увидевшие этот вид змей. Они попытались схватить их обычным способом, предполагающим сжатие головы и рта рептилии. Таким образом змея не может открыть его, а, следовательно, и укусить обидчика. В этот раз все пошло не по плану, и герпетолог был отравлен. Яд Atractaspis branchi крайне опасен, по своим свойствам он цитотоксичен. Он повреждает клетки, вызывает сильную боль, отек, образование пузырей, а иногда приводит к еще более серьезным последствиям. Весь этот спектр «ощущений» пришлось пережить и одному из ученых, укушенному этой змеей. Они отметили, если бы у них не оказалось противоядия, то их коллега мог лишиться нескольких пальцев.В последствии герпетологи нашли еще двух особей этого вида. В этот раз они подошли к вопросу внимательно, и никто не пострадал при поимке этих рептилий.