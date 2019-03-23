Ученые: Солнечные бури становятся в 100 раз опаснее рядом с гористой местностью





Джеффри Лав, геофизик из Геологической службы США в Денвере, штат Колорадо вместе со своей командой создал карту наиболее опасных гористых мест, которые в прямом смысле могут сжечь все вокруг при солнечных бурях. Во время исследования ученые узнали, что солнечные бури воздействуют на электрические предметы, а горы, как выяснилось позже, могут проводить ток.Учитывая зависимость современных людей от технологий, незначительные колебания на Солнце могут привести к глобальной катастрофе на Земле, особенно учитывая, что правительства стран привыкли прятать секретное оружие именно там, где его скрывают горы.Так, недавно рассекреченные военно-морские документы США описывают своеобразную детонацию десятков морских мин у побережья Вьетнама в 1972 году, вызванную тем, что солнечная активность воздействовала на их магнитные датчики. Также несколько раз была опасность более глобальных разрушений. Хотя в 1859 году технология только зарождалась, мощный выброс корональной массы захлестнул телеграфные провода и вызвал огонь во время так называемого события Каррингтона.