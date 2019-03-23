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В Москве голый пассажир прорвался к трапу самолета рейса «Москва-Симферополь»

В аэропорту Домодедово, Москва, голый пассажир прорвался прямо к трапу самолета. Он задержан и его собираются отправить в лечебное учреждение.
В Москве голый пассажир прорвался к трапу самолета рейса «Москва-Симферополь»

Необычная ситуация произошла при посадке пассажиров на рейс U6 525 «Москва-Симферополь». Обычный на вид мужчина прошел регистрацию, но затем разделся и побежал прямо к трапу самолета, где его и удалось задержать. Примечательно, что пассажир не был пьян и четко осознавал свои действия. По его словам, одежда сильно ухудшает аэродинамику его тела, поэтому летать он предпочитает голышом. Свою позицию задержанный был готов отстаивать в споре с транспортной полицией. Правоохранители отмечают, что мужчина не старался оказывать им серьезного противодействия, так как не считал свое поведением необычным. Он был уверен, что просто удовлетворяет потребности своего организма.

На момент написания текста буйный пассажир находится в медицинской комнате аэропорта Домодедово. Решается вопрос по помещению его в лечебное учреждение. Была установлена личность мужчины. Им оказался 38-летний уроженец города Якутска, сейчас проживающий в Московской области. Отмечается, что за рейс U6 525 «Москва-Симферополь» отвечала авиакомпания «Уральские авиалинии».



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:16

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