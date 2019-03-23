Друг Юлии Началовой: Она хотела получить у экс-мужа 15 млн рублей на лечение экспериментальными способами





Певица хотела пройти курс лечения в иностранной клинике, для чего ей и требовалась такая денежная сумма. Еще летом она продала долг бывшего мужа фирме, которая занимается гостиничным бизнесом. По словам ее друга, Началова намеревалась отправиться на обследование в лечебницу, медики которой лечат заболевания экспериментальными методами. Певица страдала подагрой и хотела ослабить сильные боли.В 2011 году Началовой вручили большую квартиру в Москве. Тогда она рассталась с мужем Евгением Алдониным и начала жить с Фроловым. После ей потребовались деньги на запись нового диска, и она предложила супругу приобрести часть недвижимости за 20 миллионов рублей, но певица от сожителя никаких денег не получила и подала на него в суд.