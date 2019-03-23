Лидия Федосеева-Шукшина оказалась в больнице из-за отказа ног





Лидия-Федосеева-Шукшина в начале этого месяца была госпитализирована в медучреждение с подозрением на инфаркт. Тогда знаменитости помогли восстановить здоровье, а после выписки Бари Алибасов вместе с супругой отправился в солнечную Испанию. Отдых, видимо, не пошел звезде на пользу, так как по возвращении Шукшина вновь оказалась в больнице с серьезной проблемой – отказали ноги. По имеющимся данным, именно из-за госпитализации актрисы Бари Алибасов пришел на Троекуровское кладбище, чтобы проститься с Юлией Началовой, один.80-летняя актриса и музыкант стали мужем и женой в 2018 году. Для Алибасова этот брак оказался седьмым. Наследники знаменитости не одобрили союз матери и артиста. По слухам, именно семейные конфликты и стали причиной ухудшения здоровья артистки.