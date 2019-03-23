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Лидия Федосеева-Шукшина оказалась в больнице из-за отказа ног

Лидия Федосеева-Шукшина снова оказалась в больнице. После возвращения из Испании у знаменитой актрисы отказали ноги.
Лидия Федосеева-Шукшина оказалась в больнице из-за отказа ног

Лидия-Федосеева-Шукшина в начале этого месяца была госпитализирована в медучреждение с подозрением на инфаркт. Тогда знаменитости помогли восстановить здоровье, а после выписки Бари Алибасов вместе с супругой отправился в солнечную Испанию. Отдых, видимо, не пошел звезде на пользу, так как по возвращении Шукшина вновь оказалась в больнице с серьезной проблемой – отказали ноги. По имеющимся данным, именно из-за госпитализации актрисы Бари Алибасов пришел на Троекуровское кладбище, чтобы проститься с Юлией Началовой, один.
Лидия Федосеева-Шукшина оказалась в больнице из-за отказа ног

80-летняя актриса и музыкант стали мужем и женой в 2018 году. Для Алибасова этот брак оказался седьмым. Наследники знаменитости не одобрили союз матери и артиста. По слухам, именно семейные конфликты и стали причиной ухудшения здоровья артистки.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:30

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