Учёные: На Плутоне весна продолжается с 1990 года
Астрономы решили сравнить времена года других планет с Землёй. Исследования показали, что земным жителям повезло с климатом. Например, на Плутоне весна продолжается с 1990 года.
По заявлению астрономов, на Земле образовались благоприятные условия для жизни благодаря определённому наклону оси планеты. За счёт этого процесс смены времен года позволяет существовать всему живому на Земле. Климатические условия на прочих планетах очень отличаются от земных. Там сезоны и соответственно климатические условия являются неблагоприятными для развития жизни.
Учёные выяснили, что на Плутоне весна началась около тридцати лет назад и до сих пор продолжается.
По заявлению астрономов, на Земле образовались благоприятные условия для жизни благодаря определённому наклону оси планеты. За счёт этого процесс смены времен года позволяет существовать всему живому на Земле. Климатические условия на прочих планетах очень отличаются от земных. Там сезоны и соответственно климатические условия являются неблагоприятными для развития жизни.
Учёные выяснили, что на Плутоне весна началась около тридцати лет назад и до сих пор продолжается.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:24