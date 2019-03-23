Учёные: На Плутоне весна продолжается с 1990 года





По заявлению астрономов, на Земле образовались благоприятные условия для жизни благодаря определённому наклону оси планеты. За счёт этого процесс смены времен года позволяет существовать всему живому на Земле. Климатические условия на прочих планетах очень отличаются от земных. Там сезоны и соответственно климатические условия являются неблагоприятными для развития жизни.Учёные выяснили, что на Плутоне весна началась около тридцати лет назад и до сих пор продолжается.