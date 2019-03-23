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Серийную версию кроссовера Geely SX12 готовят к официальному дебюту

Серийную версию кроссовера Geely SX12 готовят к официальному дебюту. Во время прохождения дорожных тестов автомобиль засняли фотошпионы.
Серийную версию кроссовера Geely SX12 готовят к официальному дебюту

Новый кроссоовер Geely SX12 получит квадратную форму с закругленными краями и футуристическим дизайном передней части кузова. Автомобиль будет иметь очень тонкие головные фары, а также относительно небольшую радиаторную решетку, расположенную ниже обычного. Колесные арки и боковые юбки выделят черным цветом, а серийная версия должна обзавестись и оригинальными серебристо-черными колесными дисками.

Интерьер Geely SX12 не будет отставать от внешнего вида новинки. Кроссовер получит двухспицевой руль и необычный рычаг переключения передач, также выполненный в футуристическом стиле. Под капотом новинки окажется 1,5-литровый двигатель, генерирующий 177 «лошадей». Основой для этого автомобиля стал концепт-кар Concept Icon. Его представили в 2018 году в студии Geely Design, расположенной в Шанхае.
Серийную версию кроссовера Geely SX12 готовят к официальному дебюту

Фотошпионам удалось заснять Geely SX12, проходящий дорожные тесты. Тщательно нанесенная маскировка эффективно скрывает внешний вид новинки.

Эксперты отметили, единственное что можно разглядеть, – это необычную переднюю часть корпуса автомобиля, отмеченную еще при представлении Concept Icon.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:04

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