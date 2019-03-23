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Юлию Началову похоронили в белом гробу за 60 тысяч рублей с черной гравировкой из качественных материалов

Певицу Юлию Началову похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище. Цена гроба, в котором ее погребли, может варьироваться от 40 до 60 тысяч рублей.
Юлию Началову похоронили в белом гробу за 60 тысяч рублей с черной гравировкой из качественных материалов

Похоронную церемонию организовали по высшему разряду с красивым и дорогостоящим гробом, большим количеством цветов, а проводили певицу в последний путь знаменитости первой величины. Место на кладбище оплатили из столичного бюджета, касательно иных трат точных сведений нет, неизвестно, помогли ли власти покрыть расходы близким Началовой. Тем не менее, на похороны было израсходовано немало денег, чему примером может служить белый гроб с черной гравировкой из самых высококачественных материалов.

В зависимости от пункта продаж ценник такого изделия, которое считается элитным, колеблется в районе 40-60 тысяч рублей. Реализаторы отзываются о нем как о многофункциональном и эксклюзивном, с торжественным обликом.

Певица Рита Дакота раскритиковала работников телевидения и радиостанций за то, что те ранее не ставили в эфир композиции Началовой. По признанию звезды, с англоязычным альбомом коллеги она ознакомилась только после ее смерти, и данному диску она поставила наивысшие баллы. Дакота возмущена, что только после трагедии о Началовой вспомнили и заговорили очень громко.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:23

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