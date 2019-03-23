Звезда «Битвы экстрасенсов» Пахом увидел связь между мистицизмом «Последнего героя» и гибелью его участников
Звезда «Битвы экстрасенсов» Сергей Пахомов, известный как Пахом рассказал о своем отношении к мистицизму «Последнего героя». По его словам, он видит определенную связь между проектом и гибелью его участников.
Сергей Пахомов поговорил с журналистами о своем недавнем участии в телешоу «Последний герой», а также рассказал о перфомансе в клетке. Звезда отмечает, сложно не заметить того мистицизма, который окружает этот проект. Он вспоминает: Жанна Фриске, Децл, Юлия Началова – все эти знаменитости в прошлом были участниками «Последнего героя». Поэтому Пахом слегка опасается за свою судьбу. Он уверен, кто не боится – тот попросту глуп, но он смог переступить через свой страх.
С другой стороны, отмечает Пахом, телешоу выходит на экраны уже практически 20 лет, а это не малый срок. За этот период многие участники успели не только повзрослеть, но и состариться, поэтому не стоит излишне «драматизировать». Сергей Пахомов напоминает, такое случается и в киноиндустрии, когда какой-то проект реализовывается на протяжении 5-7 лет.
В завершение звезда «Битвы экстрасенсов» рассказал о своем недавнем перфомансе. Он заперся в клетке, расположенной в центре Москвы, а при себе не имел ни воды, ни еды, ни одежды. Все это он просил у прохожих. Пахом уверен, эта акция заставила многих людей по-другому посмотреть на современное общество.
Сергей Пахомов поговорил с журналистами о своем недавнем участии в телешоу «Последний герой», а также рассказал о перфомансе в клетке. Звезда отмечает, сложно не заметить того мистицизма, который окружает этот проект. Он вспоминает: Жанна Фриске, Децл, Юлия Началова – все эти знаменитости в прошлом были участниками «Последнего героя». Поэтому Пахом слегка опасается за свою судьбу. Он уверен, кто не боится – тот попросту глуп, но он смог переступить через свой страх.
С другой стороны, отмечает Пахом, телешоу выходит на экраны уже практически 20 лет, а это не малый срок. За этот период многие участники успели не только повзрослеть, но и состариться, поэтому не стоит излишне «драматизировать». Сергей Пахомов напоминает, такое случается и в киноиндустрии, когда какой-то проект реализовывается на протяжении 5-7 лет.
В завершение звезда «Битвы экстрасенсов» рассказал о своем недавнем перфомансе. Он заперся в клетке, расположенной в центре Москвы, а при себе не имел ни воды, ни еды, ни одежды. Все это он просил у прохожих. Пахом уверен, эта акция заставила многих людей по-другому посмотреть на современное общество.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:16