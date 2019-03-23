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Учёные изобрели выявляющее сердечную недостаточность сидение для унитаза

Учёные сконструировали умный унитаз, отслеживающий жизненные показатели пациентов, у которых наблюдается сердечная недостаточность. Исследование провели специалисты Рочестерского технологического института.
Учёные изобрели выявляющее сердечную недостаточность сидение для унитаза

Данное умное сидение для унитаза оснащается устройствами, которые проводят электрокардиограмму, фотоплетизмограмму, баллистокардиограмму. Аппарат позволяет измерять частоту сердечных сокращений, уровень артериального давления, оксигенации крови. Ещё новинка позволяет узнать массу тела человека, а также количество крови, выкачиваемое при каждом ударе.

В умное сидение для унитаза встроена нейросеть, которая проводит анализ собранных в реальном времени данных, а также определяет состояние пациента. В случае обнаружения дефектов организма, искусственный интеллект может с согласия пользователя передавать данные лечащему врачу.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:32

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