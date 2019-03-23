Бенчмарк Geekbench раскрыл процессор и производительность складного Samsung Galaxy Fold





Информация о тестировании Samsung Galaxy Fold появилась в базе данных бенчмарка Geekbench. Согласно ей, складной смартфон получит процессор Snapdragon 855 и 12 ГБ ОЗУ, а работать будет на операционной системе Android 9.0 Pie. Этот восьмиядерный кристалл является самым топовым из всех представленных на рынке гажетов, но эксперты отметили, что его производительность оказалась меньше ожидаемой.Бенчмарк Geekbench выдал Samsung Galaxy Fold 3418 баллов в режиме функционирования одного ядра и 9703 - в случае использования всех потоков. По словам экспертов, эти результаты оказались ощутимо ниже других смартфонов, функционирующих на базе процессора Snapdragon 855. Они отметили, у этого может быть всего два объяснения. Первое – тесты проводились на предпродажной модели устройства, которая не до конца оптимизирована, а также для нее мало совместимого программного обеспечения. Второе – производитель слегка снизил базовые тактовые частоты процессора, что и повлекло за собой падение производительности.Продажи Samsung Galaxy Fold стартуют 26 апреля. В первую очередь новинка появится в странах, которые принято относить к первой волне, а значит, до России она доедет еще не очень скоро. Стоимость устройства стартует от 2 тысяч долларов или 130 тысяч рублей по текущему курсу валют.