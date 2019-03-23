АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Китае обнаружена сокровищница ранних кембрийских окаменелостей с 50 новыми видами животных
EUR 72.59 USD 63.77
Курс валют на 23.03.2019

Бенчмарк Geekbench раскрыл процессор и производительность складного Samsung Galaxy Fold

Бенчмарк Geekbench раскрыл информацию о характеристиках нового складного смартфона Samsung Galaxy Fold. Процессор и производительность новинки вызвали целый ряд вопросов.
Бенчмарк Geekbench раскрыл процессор и производительность складного Samsung Galaxy Fold

Информация о тестировании Samsung Galaxy Fold появилась в базе данных бенчмарка Geekbench. Согласно ей, складной смартфон получит процессор Snapdragon 855 и 12 ГБ ОЗУ, а работать будет на операционной системе Android 9.0 Pie. Этот восьмиядерный кристалл является самым топовым из всех представленных на рынке гажетов, но эксперты отметили, что его производительность оказалась меньше ожидаемой.

Бенчмарк Geekbench выдал Samsung Galaxy Fold 3418 баллов в режиме функционирования одного ядра и 9703 - в случае использования всех потоков. По словам экспертов, эти результаты оказались ощутимо ниже других смартфонов, функционирующих на базе процессора Snapdragon 855. Они отметили, у этого может быть всего два объяснения. Первое – тесты проводились на предпродажной модели устройства, которая не до конца оптимизирована, а также для нее мало совместимого программного обеспечения. Второе – производитель слегка снизил базовые тактовые частоты процессора, что и повлекло за собой падение производительности.
Бенчмарк Geekbench раскрыл процессор и производительность складного Samsung Galaxy Fold

Продажи Samsung Galaxy Fold стартуют 26 апреля. В первую очередь новинка появится в странах, которые принято относить к первой волне, а значит, до России она доедет еще не очень скоро. Стоимость устройства стартует от 2 тысяч долларов или 130 тысяч рублей по текущему курсу валют.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Битвы экстрасенсов» Пахом
Бенчмарк Geekbench раскрыл процессор и
Toyota выпустила обновленную версию
"Могу себе позволить": Жасмин
Xiaomi Mi Note 4 получит экран без
Суд отказал режиссеру фильма «Профессор
Игровая мышь Roccat Kova AIMO работает
Panasonic презентовала гаджет для
Звезда фильма «Реальная любовь» Билл
Xiaomi презентовала новый лаунчер Mint
Ультрабюджетный кроссовер Hyundai Styx
Суд Китая признал плагиатом Landwind X7
Ученые: Употребление кальция позволяет
Простоявший 30 лет в гараже Bentley
Volkswagen отзывает в РФ 15 автомобилей
Глобальные продажи нового поколения
Пользователей Сети рассмешило забавное
Уфолог зафиксировал два скоростных НЛО
Солист группы "Дискотека авария"
Бабушка Марии Машковой шьет ей наряды
Наталья Подольская поздравила маму Нину
Андрей Макаревич высказался о русском
Пользователи Сети подвергли травле
Звезда «Дом-2» Иван Барзиков негативно
Певица Жасмин приехала на похороны
Дочь Валерия Сюткина Виола поздравила
Ольга Лотнер отрицает свои отношения с
Ксения Бородина пожаловалась в
Алёна Савкина покинула проект, чтобы
Ольга Рапунцель обвиняет мужа Диму во
Просмотреть все новости