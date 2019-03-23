Toyota выпустила обновленную версию кроссовера CH-R





Новинка во всех комплектациях обладает атмосферным бензиновым агрегатом на 2 литра, способным развивать мощность в 144 лошадиных силы. Трансмиссией является бесступенчатый вариатор и передний привод. Среди параметров оснащения Toyota C-HR LE можно назвать дневные светодиодные огни, 17-дюймовые штампованные колеса и мультимедиа с 8-дюймовым экраном и опцией поддержки App CarPlay.Наиболее заряженная версия выйдет с противотуманными фарами, креслами для сидения с подогревом, хромированной отделкой окон, кожаными креслами и фарами-роботами. Данный кроссовер Toyota C-HR Limited на рынке будет реализовываться по стоимости не менее 26 тысяч долларов.