"Могу себе позволить": Жасмин оправдалась за приезд на похороны Юлии Началовой на Bentley за 33 млн рублей

Сплетники и репортеры и прежде замечали желание певицы покупать себе дорогие вещи. К примеру, у нее дома имеется коллекция сумок одного из модных брендов, общий ценник которых составляет десятки миллионов рублей.Нападки Жасмин прокомментировала в личном Instagram-аккаунте. По ее словам, пресса все время пытается посчитать ее деньги, увидев новый предмет гардероба или машину. Вышеупомянутый Bentley она приобрела сама, без помощи родных, так как давно выступает на сцене и может позволить себе такие роскошные экземпляры.Жасмин указала на то, что также оказывает помощь тяжело больным детям и матерям-одиночкам, поэтому вся критика в ее адрес является довольно неуместной.