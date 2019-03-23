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"Могу себе позволить": Жасмин оправдалась за приезд на похороны Юлии Началовой на Bentley за 33 млн рублей

Певица Жасмин привлекла внимание собравшихся на похороны Юлии Началовой. Дело в том, что она посетила печальную церемонию на элитном автомобиле Bentley Mulsanne стоимостью 33 миллиона рублей. Позже звезда оправдалась за свой поступок.
"Могу себе позволить": Жасмин оправдалась за приезд на похороны Юлии Началовой на Bentley за 33 млн рублей

Сплетники и репортеры и прежде замечали желание певицы покупать себе дорогие вещи. К примеру, у нее дома имеется коллекция сумок одного из модных брендов, общий ценник которых составляет десятки миллионов рублей.

Нападки Жасмин прокомментировала в личном Instagram-аккаунте. По ее словам, пресса все время пытается посчитать ее деньги, увидев новый предмет гардероба или машину. Вышеупомянутый Bentley она приобрела сама, без помощи родных, так как давно выступает на сцене и может позволить себе такие роскошные экземпляры.

Жасмин указала на то, что также оказывает помощь тяжело больным детям и матерям-одиночкам, поэтому вся критика в ее адрес является довольно неуместной.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:54

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