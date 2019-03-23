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Xiaomi Mi Note 4 получит экран без рамок и выдвижную камеру

Новый смартфон Xiaomi Mi Note 4 должен получить экран без рамок и выдвижную селфи-камеру. Устройство будет работать на базе Snapdragon 855.
Xiaomi Mi Note 4 получит экран без рамок и выдвижную камеру

Такую информацию в Сети опубликовали несколько источников из разных стран мира. Сначала один из западных сайтов заявил о том, что Xiaomi готовит новый смартфон с выдвижной камерой, а затем эти сведения дополнили из Китая. Там заявили, что, скорее всего, речь идет о Mi Note 4.

Устройство может получить практически безрамочный экран, занимающий 92% поверхности фронтальной стороны смартфона. Дизайнеры и инженеры смогли достигнуть подобных показателей за счет того, что на ней будет отсутствовать камера. Ее расположат в выдвижном модуле, который выезжает из верхней части корпуса. Уже сейчас компания Xiaomi проводит практические тесты этой технологии. Также было отмечено, что основная камера смартфона будет иметь несколько кристаллов, но сейчас неизвестно, сколько.

Ранее в Сети появилась информация, что Mi Note 4 получит процессор среднего уровня – Snapdragon 710 или 675, но сейчас поступили новые сведения. Смартфон будет функционировать на основе топового Snapdragon 855.

На данный момент неизвестно, когда стоит ожидать официальный анонс и выход нового устройства. Сейчас оно имеет кодовое название DaVinci и проходит практические испытания, в основном на взаимодействие с выдвижной селфи-камерой.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:42

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