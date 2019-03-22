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Солист группы "Дискотека авария" Алексей Серов показал подросших наследников Полину и Ричарда

Солист популярной группы «Дискотека авария» Алексей Серов недавно показал на снимке в Instagram своих подросших наследников Полину и Ричарда. Поклонники удивились, как старший ребенок похож на отца, а сам исполнитель почти не изменился.
Солист группы "Дискотека авария" Алексей Серов показал подросших наследников Полину и Ричарда

Популярный исполнитель редко делиться с фанатами подробностями личной жизни, поэтому поклонники всегда очень ценят и восхищаются снимками певца с семьей. Так, на днях солист «Дискотеки аварии» порадовал пользователей, опубликовав в личном блоге коллаж из двух фото. Первый снимок певца и его детей сделан несколько лет назад, а второй – недавно. Сейчас Полине 8 лет, а Ричарду – 12.

В комментариях фолловеры обратили внимание, что дети звезды за эти годы всего «чуть-чуть подросли». Подписчики не могут понять, как артисту удается так молодо выглядеть. По мнению общественности, Алексей Серов, «спит в морозильнике», чтобы не меняться.

Алексей Серов имеет троих наследников от разных женщин. С третьей женой певец развелся в 2014 году. С этого периода исполнитель перестал афишировать личную жизнь, что заставляет почитателей творчества звезды теряться в догадках, кто же помогает исполнителю воспитывать детей.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 21:23

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