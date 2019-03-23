Panasonic презентовала гаджет для забывчивых людей
Panasonic выпустила гаджет Hitokoe, который поможет не забыть ту или иную вещь. Премьера аппарата прошла на форуме Slush Tokyo для инвесторов и стартапов.
Разработка состоит из панели, устанавливающейся в прихожей, RFID-меток с кодами QR, и программой на смартфоне. Метки можно прикрепить к тем вещам, которые человек склонен забывать дома. Следующим шагом является регистрация в приложении с помощью сканирования фотокамерой кода.
Авторы проекта считают, что их изобретение окажет большую помощь нуждающимся. К примеру, если у ученика в школе урок физкультуры, Panasonic Hitokoe напомнить взять с собой спортивную одежду.
Разработка состоит из панели, устанавливающейся в прихожей, RFID-меток с кодами QR, и программой на смартфоне. Метки можно прикрепить к тем вещам, которые человек склонен забывать дома. Следующим шагом является регистрация в приложении с помощью сканирования фотокамерой кода.
Авторы проекта считают, что их изобретение окажет большую помощь нуждающимся. К примеру, если у ученика в школе урок физкультуры, Panasonic Hitokoe напомнить взять с собой спортивную одежду.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:30