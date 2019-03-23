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Panasonic презентовала гаджет для забывчивых людей

Panasonic выпустила гаджет Hitokoe, который поможет не забыть ту или иную вещь. Премьера аппарата прошла на форуме Slush Tokyo для инвесторов и стартапов.
Panasonic презентовала гаджет для забывчивых людей

Разработка состоит из панели, устанавливающейся в прихожей, RFID-меток с кодами QR, и программой на смартфоне. Метки можно прикрепить к тем вещам, которые человек склонен забывать дома. Следующим шагом является регистрация в приложении с помощью сканирования фотокамерой кода.

Авторы проекта считают, что их изобретение окажет большую помощь нуждающимся. К примеру, если у ученика в школе урок физкультуры, Panasonic Hitokoe напомнить взять с собой спортивную одежду.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:30

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