Panasonic презентовала гаджет для забывчивых людей





Разработка состоит из панели, устанавливающейся в прихожей, RFID-меток с кодами QR, и программой на смартфоне. Метки можно прикрепить к тем вещам, которые человек склонен забывать дома. Следующим шагом является регистрация в приложении с помощью сканирования фотокамерой кода.Авторы проекта считают, что их изобретение окажет большую помощь нуждающимся. К примеру, если у ученика в школе урок физкультуры, Panasonic Hitokoe напомнить взять с собой спортивную одежду.