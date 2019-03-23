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Суд отказал режиссеру фильма «Профессор и безумец» с Пенном и Гибсоном в авторских правах на сценарий

Американские суд отказал режиссеру фильма «Профессор и безумец» с Шоном Пенном и Мелом Гибсоном Фархаду Сафинии в его иске к кинокомпании Voltage Pictures. Он хотел получить авторские права на эту картину.
Суд отказал режиссеру фильма «Профессор и безумец» с Пенном и Гибсоном в авторских правах на сценарий

Судебные разбирательства вокруг фильма «Профессор и безумец» тянулись уже несколько лет. Изначально режиссер Фархад Сафиния подал на кинокомпанию Voltage Pictures иск о нарушении авторских прав. Он заявил, что студия не заключила с ним необходимого контракта, хотя и заявила общественности об обратном. Чуть позже в процесс вмешался актер Мел Гибсон. Он также подал в суд на кинокомпанию. Мел Гибсон заявил, что Voltage Pictures не имела права заключать любую сделку, касающуюся расходов, без его участия и согласия. Студия не осталась в долгу и подала встречный иск. Она обвинила режиссера и актера в том, что они хотят захватить фильм «Профессор и безумец» и получить над ним контроль.
Суд отказал режиссеру фильма «Профессор и безумец» с Пенном и Гибсоном в авторских правах на сценарий

Подобная курьезная ситуация закончилась соответственным образом. Сначала американский суд признал иски Фархада Сафинии и Мела Гибсона не обоснованными и отказал в них. Затем, на основании своих прошлых решений, он сделал вывод, что претензии киностудии Voltage Pictures также не соответствуют действительности, и отклонил их. В итоге все стороны конфликта остались при своих интересах: режиссер считает, что у него украли сценарий, Мел Гибсон недоволен тем, что многие решения принимались без его участия, а сами авторские права остались у кинокомпании.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:30

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