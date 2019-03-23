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Игровая мышь Roccat Kova AIMO работает с оптическим датчиком Pro-Optic R6

Производитель Roccat выпустил игровую мышь Kova AIMO. Разработка использует оптический датчик Pro-Optic R6 с разрешением 7000 точек на один дюйм.
Игровая мышь Roccat Kova AIMO работает с оптическим датчиком Pro-Optic R6

Устройство отлично подходит как правшам, так и левшам. Его габариты 131x66x38 мм и вес 99 граммов. Оснащена мышь колесом прокрутки и двумя десятками программируемых клавиш. Все настройки Roccat Kova AIMO можно сохранить в 512 Кб внедренной памяти, поэтому не стоит волноваться, что они могут потеряться во время подключения к иному компьютеру.

На рынок мышь вышла с полноцветной подсветкой, в белом и черном цветах. Стоимость изобретения - 80 долларов.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:00

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