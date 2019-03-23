Звезда фильма «Реальная любовь» Билл Найи получил роль в новой экранизации романа Джейн Остин «Эмма»
Британский актер Билл Найи сыграет роль в новой экранизации романа Джейн Остин “Зима”. На главную роль в фильме приглашена актриса и модель Аня Тейлор-Джой.
Билл Найи известен благодаря съемкам в фильме “Реальная любовь”, а недавно стало известно, что его также пригласили для роли в экранизации романа “Эмма” Джейн Остин. Съемками фильма займется компания Focus Features, а работа над проектом стартует уже в ближайшее время. К актерскому составу также присоединится Каллум Тернер, известный по экранизации “Войны и мира”. Среди съемочной группы замечены актриса Миранда Харт, актер Джонни Флинн, режиссер Отем ДеУайлд и сценарист Элеанор Кэттон.
Роман “Эмма” является комедией нравов и рассказывает о самопровозглашенной свахе из небольшой деревни. Данная экранизация является второй после фильма 1996 года выпуска и мини-сериала BBC.
Билл Найи известен благодаря съемкам в фильме “Реальная любовь”, а недавно стало известно, что его также пригласили для роли в экранизации романа “Эмма” Джейн Остин. Съемками фильма займется компания Focus Features, а работа над проектом стартует уже в ближайшее время. К актерскому составу также присоединится Каллум Тернер, известный по экранизации “Войны и мира”. Среди съемочной группы замечены актриса Миранда Харт, актер Джонни Флинн, режиссер Отем ДеУайлд и сценарист Элеанор Кэттон.
Роман “Эмма” является комедией нравов и рассказывает о самопровозглашенной свахе из небольшой деревни. Данная экранизация является второй после фильма 1996 года выпуска и мини-сериала BBC.
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:00