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Суд Китая признал плагиатом Landwind X7 - копию Jaguar Range Rover Evogue

В Китае признал виновной в плагиате местную компанию Jiangling Motor, которая выпустила копию Range Rover Evogue от Jaguar - Landwind X7. В итоге арбитры запретили продажу спорной модели.
Суд Китая признал плагиатом Landwind X7 - копию Jaguar Range Rover Evogue

После нескольких лет борьбы британский производитель добился своего: суд Поднебесной запретил дальнейшую сборку и реализацию Landwind X7 клона Rover Evogue. Jaguar пытался добиться справедливости с 2015 года в суде, в ответ китайская компания только слегка изменила некоторые фрагменты Landwind X7, но в конечном счете специалисты выяснили, что бренд КНР повторяет несколько эксклюзивных черт Range Rover, поэтому считается плагиатом.

Ранее Jaguar сообщил о прекращении выпуска трехдверного автомобиля Range Rover SV. Прежде на рынок вышла новая модификация в ограниченном количестве 999 единиц.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 04:00

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