Ученые: Употребление кальция позволяет в шесть раз ускорить процесс похудения





Принято считать, что из-за дефицита кальция мозг получает стимулы к увеличению потребления пищи с целью получить большее количество вещества. Согласно данным ранних исследований, у людей с недостатком элемента больше жира и высокий уровень «плохого» холестерина.Специалисты решили провести новое исследование, пригласив 63 женщин, страдающих от избыточного веса. Участницам назначили 16-недельную программу похудения и разделили на три группы. В ходе эксперимента представительницы прекрасного пола получали кальций по 600, 1000 и 1200 мг. В итоге, дамы, принимающие самую большую дозировку минерала, потеряли в среднем 6 килограмм; у женщин с низким входом вещества результаты были значительно ниже.Как рассказал автор научной работы, Анджело Трембле, мозг обнаруживает недостаток кальция и пытается компенсировать его, стимулируя потребление большего количества еды, что, вероятно, сводит на нет любые программы похудения. Достаточное потребление минерала может подавляет желание употреблять больше продуктов, - заключил профессор.