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Ученые: Употребление кальция позволяет в шесть раз ускорить процесс похудения

Ученые провели исследование, чтобы выяснить, как кальций влияет на колебание веса. Результаты научной работы показали, употребление продуктов, содержащих этот важный для организма элемент, позволяет в шесть раз ускорить процесс похудения.
Ученые: Употребление кальция позволяет в шесть раз ускорить процесс похудения

Принято считать, что из-за дефицита кальция мозг получает стимулы к увеличению потребления пищи с целью получить большее количество вещества. Согласно данным ранних исследований, у людей с недостатком элемента больше жира и высокий уровень «плохого» холестерина.

Специалисты решили провести новое исследование, пригласив 63 женщин, страдающих от избыточного веса. Участницам назначили 16-недельную программу похудения и разделили на три группы. В ходе эксперимента представительницы прекрасного пола получали кальций по 600, 1000 и 1200 мг. В итоге, дамы, принимающие самую большую дозировку минерала, потеряли в среднем 6 килограмм; у женщин с низким входом вещества результаты были значительно ниже.

Как рассказал автор научной работы, Анджело Трембле, мозг обнаруживает недостаток кальция и пытается компенсировать его, стимулируя потребление большего количества еды, что, вероятно, сводит на нет любые программы похудения. Достаточное потребление минерала может подавляет желание употреблять больше продуктов, - заключил профессор.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 03:00

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