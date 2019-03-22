Звезда «Дом-2» Иван Барзиков негативно высказался в адрес Ирины Пинчук
Бывший участник телестройки «Дом-2» Иван Барзиков в пух и прах разнес бывшую избранницу Валерия Блюменкранца и Романа Гриценко – Ирину Пинчук.
По словам молодого человека, он «в шоке» от того, что сейчас происходит на телепроекте «Дом-2».
На днях Иван опубликовал у себя на страничке в Instagram несколько новых постов, каждый из которых посвятил действующей участнице реалити-шоу. Не секрет, что несколько лет назад Барзиков встречался с Пинчук, о чем, как оказалось, на сегодняшний день жалеет.
В своих постах Иван поспешил поинтересоваться у Романа и Валерия, «не стремно» ли им встречаться с девушкой, которая занималась «волшебством» почти со всей мужской спальней.
Спустя несколько часов Иван выложил еще один пост, в котором сообщил подписчикам, что с ним на связь выходил Роман. По словам Барзикова, Гриценко, увидев его пост, решил заступиться за Пинчук.
Впрочем, никакие просьбы и угрозы не подействовали на Ивана. Экс-участник «Дома-2» продолжил нелицеприятно высказываться в адрес Ирины. На следующий день выяснилось, что администрация Instagram удалила данные посты Барзикова, однако шустрые пользователи Сети успели распространить их по Интернету.
К слову, на данный момент профиль Ивана тоже заблокирован.
По словам молодого человека, он «в шоке» от того, что сейчас происходит на телепроекте «Дом-2».
На днях Иван опубликовал у себя на страничке в Instagram несколько новых постов, каждый из которых посвятил действующей участнице реалити-шоу. Не секрет, что несколько лет назад Барзиков встречался с Пинчук, о чем, как оказалось, на сегодняшний день жалеет.
В своих постах Иван поспешил поинтересоваться у Романа и Валерия, «не стремно» ли им встречаться с девушкой, которая занималась «волшебством» почти со всей мужской спальней.
«Общался с Ромиком нормальный пацан, куда полез не понятно, беги Рома. Валер, дружище, не позорься!», - обратился Барзиков к Гриценко и Блюменкранцу.
Спустя несколько часов Иван выложил еще один пост, в котором сообщил подписчикам, что с ним на связь выходил Роман. По словам Барзикова, Гриценко, увидев его пост, решил заступиться за Пинчук.
Впрочем, никакие просьбы и угрозы не подействовали на Ивана. Экс-участник «Дома-2» продолжил нелицеприятно высказываться в адрес Ирины. На следующий день выяснилось, что администрация Instagram удалила данные посты Барзикова, однако шустрые пользователи Сети успели распространить их по Интернету.
К слову, на данный момент профиль Ивана тоже заблокирован.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:38