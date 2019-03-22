Уфолог зафиксировал два скоростных НЛО над поверхностью Луны





На официальном сайте Скотта Уоринга были опубликованы комментарии по поводу обнаруженных недавно НЛО около Луны, которые двигались бок о бок. Оба объекта имеют ромбовидную форму, но разные размеры, а отсутствие следов за ними указывает на инопланетное происхождение, по мнению уфолога. Скотт Уоринг заинтересовался, насколько часто подобные объекты подлетают к Земле, если астроном заметил их спустя полчаса наблюдений. При соответствующих расчетах оказалось, что НЛО могли бы появляться около Луны 48 раз в день.Скотт Уоринг предполагает, что внеземные цивилизации используют спутник Земли в своих целях. Многие пользователи Сети назвали ролик завораживающим, отметив, что предположительное НЛО появляется в кадре на слишком короткий промежуток времени.