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Уфолог зафиксировал два скоростных НЛО над поверхностью Луны

Над поверхностью Луны были обнаружены сверхскоростные НЛО ромбовидной формы. Открытие совершил астроном-любитель из Турции, а свои комментарии дал известный уфолог Скотт Уоринг.
Уфолог зафиксировал два скоростных НЛО над поверхностью Луны

На официальном сайте Скотта Уоринга были опубликованы комментарии по поводу обнаруженных недавно НЛО около Луны, которые двигались бок о бок. Оба объекта имеют ромбовидную форму, но разные размеры, а отсутствие следов за ними указывает на инопланетное происхождение, по мнению уфолога. Скотт Уоринг заинтересовался, насколько часто подобные объекты подлетают к Земле, если астроном заметил их спустя полчаса наблюдений. При соответствующих расчетах оказалось, что НЛО могли бы появляться около Луны 48 раз в день.

Скотт Уоринг предполагает, что внеземные цивилизации используют спутник Земли в своих целях. Многие пользователи Сети назвали ролик завораживающим, отметив, что предположительное НЛО появляется в кадре на слишком короткий промежуток времени.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 22:00

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