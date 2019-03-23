Простоявший 30 лет в гараже Bentley продали за 40 млн рублей
В Великобритании раритетный автомобиль Bentley продали на аукционе за рекордную сумму, равную 40 млн рублей (454 тысячи фунтов). Он простоял в гараже 30 лет и находится в ужасном состоянии.
Итоговая стоимость превысила начальную больше чем в два раза. Владельцем автомобиля являлся бывший пилот ВВС Великобритании Чарльз Блэкхем, принимавший участие во Второй Мировой войне. Он был одним из тех, кто бомбил убежище Адольфа Гитлера в баварских Альпах.
Бывший пилот ВВС купил этот Bentley 4.5 Litre vanden Plas Tourer в далеком 1952 году всего за 260 фунтов. Он проездил на нем 36 лет, а затем поставил его в гараж, где машина и простояла до недавнего времени. В итоге этот автомобиль пылился целых 30 лет.
Представители аукциона отмечают, данный Bentley 4.5 Litre vanden Plas Tourer имеет всю необходимую документацию, подтверждающюю его историю. В свое время было выпущено всего 10 таких машин – 6 из них имели 4,4-литровый двигатель, а остальные – 3,3-литровый. Эта небольшая серия была приурочена к пятилетию приобретения бренда Bentley компанией Rolls-Royce и получила название «Reconditioned Chassis» («Восстановленное шасси»).
Этот экземпляр находится в ужасном состоянии. Ему необходим практически полный ремонт всех его частей – внутренних и внешних. Больше всего досталось кузову и салону, которые пропитывались пылью на протяжении 30 лет.
Итоговая стоимость превысила начальную больше чем в два раза. Владельцем автомобиля являлся бывший пилот ВВС Великобритании Чарльз Блэкхем, принимавший участие во Второй Мировой войне. Он был одним из тех, кто бомбил убежище Адольфа Гитлера в баварских Альпах.
Бывший пилот ВВС купил этот Bentley 4.5 Litre vanden Plas Tourer в далеком 1952 году всего за 260 фунтов. Он проездил на нем 36 лет, а затем поставил его в гараж, где машина и простояла до недавнего времени. В итоге этот автомобиль пылился целых 30 лет.
Представители аукциона отмечают, данный Bentley 4.5 Litre vanden Plas Tourer имеет всю необходимую документацию, подтверждающюю его историю. В свое время было выпущено всего 10 таких машин – 6 из них имели 4,4-литровый двигатель, а остальные – 3,3-литровый. Эта небольшая серия была приурочена к пятилетию приобретения бренда Bentley компанией Rolls-Royce и получила название «Reconditioned Chassis» («Восстановленное шасси»).
Этот экземпляр находится в ужасном состоянии. Ему необходим практически полный ремонт всех его частей – внутренних и внешних. Больше всего досталось кузову и салону, которые пропитывались пылью на протяжении 30 лет.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 02:00