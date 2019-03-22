АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Китае обнаружена сокровищница ранних кембрийских окаменелостей с 50 новыми видами животных
EUR 72.79 USD 63.74
Курс валют на 22.03.2019

Бабушка Марии Машковой шьет ей наряды из занавесок

Отечественная актриса Мария Машкова рассказала о своей бабушке, а также выдала ее секрет. Оказалось, что любимые наряды артистки сшиты из занавесок.
Бабушка Марии Машковой шьет ей наряды из занавесок

Мария Машкова призналась, что именно ее бабушка вместе с дедушкой взяли на себя заботы по воспитанию внучки, пока звездные родители были заняты в кино и театре. Валентина Прокопьевна являлась педагогом по этике и эстетике, поэтому смогла привить ребенку хороший вкус. Как вспоминает Машкова, ее старшая родственница часто шила одежду, в которой актриса чувствовала себя элегантной. Даже сейчас 80-летняя бабушка звезды может что-то сшить, но накануне стал известен секрет семьи.

Оказалось, что многие изделия сшиты из занавесок, например, юбка с цветочным принтом, которую актриса показала в сети Instagram. Сама Валентина Прокопьевна несмотря на возраст активно пользуется социальными сетями и даже подписана на страницы известной внучки.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Уфолог зафиксировал два скоростных НЛО
Солист группы "Дискотека авария"
Бабушка Марии Машковой шьет ей наряды
Наталья Подольская поздравила маму Нину
Андрей Макаревич высказался о русском
Пользователи Сети подвергли травле
Звезда «Дом-2» Иван Барзиков негативно
Певица Жасмин приехала на похороны
Дочь Валерия Сюткина Виола поздравила
Ольга Лотнер отрицает свои отношения с
Ксения Бородина пожаловалась в
Алёна Савкина покинула проект, чтобы
Ольга Рапунцель обвиняет мужа Диму во
Худрук «Ералаша» Борис Грачевский
Netflix снимет современную версию
Марина Африкантова и Роман Капаклы
Светлана Светличная предложила свою
Ирина Пинчук планирует извиниться перед
Кайли Дженнер снялась в откровенной
Дима Билан сидя исполнил композицию
Фанаты встретили Наталью Орейро в
Дедушка Марины Африкантовой смотрит
В РФ введут платную экспертизу и
Виктор Дробыш рассказал о первом
Бронированный Mercedes-Benz AMG G 63
Ольга Орлова опять напомнила Саше Черно
Необычные миниатюрные лягушки
В Петербурге врачи за 2 часа сделали из
Звезда «Дом-2» Виктория Боня потратила
Психологи объяснили различия в выборе
Просмотреть все новости