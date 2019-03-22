Бабушка Марии Машковой шьет ей наряды из занавесок

Мария Машкова призналась, что именно ее бабушка вместе с дедушкой взяли на себя заботы по воспитанию внучки, пока звездные родители были заняты в кино и театре. Валентина Прокопьевна являлась педагогом по этике и эстетике, поэтому смогла привить ребенку хороший вкус. Как вспоминает Машкова, ее старшая родственница часто шила одежду, в которой актриса чувствовала себя элегантной. Даже сейчас 80-летняя бабушка звезды может что-то сшить, но накануне стал известен секрет семьи.Оказалось, что многие изделия сшиты из занавесок, например, юбка с цветочным принтом, которую актриса показала в сети Instagram. Сама Валентина Прокопьевна несмотря на возраст активно пользуется социальными сетями и даже подписана на страницы известной внучки.