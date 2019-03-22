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Ольга Лотнер отрицает свои отношения с кем-либо из руководства проекта

Новая участница телестройки «Дом-2» Ольга Лотнер отрицает свои отношения с кем-либо из руководства проекта. Девушка лишь посмеялась, узнав о том, что пользователи Сети активно приписывают ей роман с одним из продюсеров реалити-шоу.

Ольга Лотнер отрицает свои отношения с кем-либо из руководства проекта


Ольга Лотнер пришла на проект не так давно, но, в отличие от других участников, до сих пор так и не смогла наладить отношения с коллективом. Девушке не удаётся найти общий язык ни с кем, но хорошо получается хамить и грубить в ответ на нападки коллег. Появившиеся в Сети слухи о том, что она завела отношения с кем-то из руководства проекта, только заставили Лотнер улыбнуться.

Ольга Лотнер отрицает свои отношения с кем-либо из руководства проекта


В своём Instgaram девушка поинтересовалась у подписчиков, что они думают на этот счёт, а также заявила, что и сама хотела бы знать, с кем же именно из вышестоящего начальства она крутит роман, из-за которого ей всё сходит с рук.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:13

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