Ольга Лотнер отрицает свои отношения с кем-либо из руководства проекта





Ольга Лотнер пришла на проект не так давно, но, в отличие от других участников, до сих пор так и не смогла наладить отношения с коллективом. Девушке не удаётся найти общий язык ни с кем, но хорошо получается хамить и грубить в ответ на нападки коллег. Появившиеся в Сети слухи о том, что она завела отношения с кем-то из руководства проекта, только заставили Лотнер улыбнуться.В своём Instgaram девушка поинтересовалась у подписчиков, что они думают на этот счёт, а также заявила, что и сама хотела бы знать, с кем же именно из вышестоящего начальства она крутит роман, из-за которого ей всё сходит с рук.