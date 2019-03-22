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Наталья Подольская поздравила маму Нину Антоновну с днем рождения

Белорусская и российская исполнительница Наталья Подольская сегодня, 22 марта поздравила мама Нину Антоновну с днем рождения. Артистка разместила в Instagram совместное фото с именинницей и адресовала ей очень нежные слова.

Наталья Подольская поздравила маму Нину Антоновну с днем рождения

Наталья Подольская показала поклонникам в социальной сети снимок с родительницей и рассказала пользователям, что именно благодаря матери она стала певицей, ведь Нина Антоновна смогла разглядеть в ней талант и способности, почувствовать и приложить все усилия, чтобы исполнить мечту дочери. Она каждый раз благодарит родного человека за это.

«Мама всегда была самой доброй и ласковой мамой на свете», - отметила исполнительница. Артистка считает, что сейчас виновница торжества еще и очень «богатая», так как имеет троих внучек и одного внука. Звезда пожелала родительнице здоровья и не забыла напомнить, что «бесконечно» ее любит.

Поклонники Натальи Подольской решили присоединиться к поздравлениям кумира, пожелав матери поп-певицы здоровья, благополучия и счастья. Некоторые пользователи были очень растроганы обращением артистки к матери: «Как же здорово вы выразились в своей любви маме, Наташа! Прочитали и прослезилась, трогательно очень... Пусть ваша замечательная мамочка будет здорова!!!! Поздравляю!!!».



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:55

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