Андрей Макаревич высказался о русском мате после выступления Шнурова в Госдуме





Накануне в Госдуме состоялось заседание по культуре, где рассматривались варианты регулирования культурной деятельности в России. Во время встречи с речью выступил лидер группы “Ленинград” Сергей Шнуров с заявлением, что на культуру в большой степени влияет интернет. Поддержал коллегу в этой идее Андрей Макаревич, который отметил, что Шнуров казался эпатажной звездой, но на самом деле является человеком образованным. Артист также признал, что законодательство должно учитывать современные стремления публики.Макаревич уверен, что Шнуров сказал очень правильные вещи во время заседания, а также отметил, что его не смущает ненормативная лексика на концертах "Ленинграда" или на страницах солиста в соцсетях. Лидер “Машины времени” уверен, что русский мат может быть культурой или бескультурьем в зависимости от времени и места употребления.