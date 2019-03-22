Алёна Савкина покинула проект, чтобы выпросить зарплату повыше





Алёна Савкина, как оказалось, демонстративно покинула стены «Дома-2» не только из-за недавно родившегося сына, а ещё и ради денег, которые теперь пытается выпросить у руководства телестройки. Рапунцель-младшая по примеру своей сестры торгуется с организаторами, считая, что с малышом на руках она автоматически становится более ценной для рейтингов эфиров, поэтому просит увеличить ей зарплату.Поклонники раскритиковали девушку, заявив, что ошиблись, когда решили, что она после родов стала действительно здравомыслящим человеком, понимающим, что в проектных условиях растить ребёнка нельзя.