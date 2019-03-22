Ольга Рапунцель обвиняет мужа Диму во всех грехах





И дело вовсе не в том, что они не понимают друг друга или это все из-за в финансовых трудностей. Дмитрий искренне считает, что его супруга использует мужа.По мнению Димы, подобное поведение Оли может негативно сказаться на их дочке Василисе. Якобы, когда девочка вырастит и посмотрит эфиры, где мать постоянно истерит, бьет отца и орёт на него, ребёнок может воспринять это, как абсолютно нормальное явление. Ведь для всех детей родители пример для построения своих отношений в будущем.Вопрос об использовании Дмитренко в корыстных целях был поднят после того, как Рапунцель который раз подряд обвинила мужа во всех их бедах и проблемах. Якобы, из-за главы семьи в их семье одни недопонимания и вечные «разборки».Ольга уже начала задумываться об уходе с телепроекта «Дом-2». Девушка утверждает, что планирует покинуть периметр, несмотря на то, пойдет Дима вместе с ней или нет. Правда, коллектив верит в то, что ребята смогут найти общий язык если не ради собственных чувств, то хотя бы ради Василисы.Дмитренко в ближайшее время не планирует уходить и хочет договориться с супругой, чтобы та тоже осталась. Ведь в случае, если она уедет во Владивосток, папа может больше никогда не увидеться с малышкой.