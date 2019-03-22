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Ольга Рапунцель обвиняет мужа Диму во всех грехах

Весёлая семейка Дмитренко скандалит уже давно.

И дело вовсе не в том, что они не понимают друг друга или это все из-за в финансовых трудностей. Дмитрий искренне считает, что его супруга использует мужа.

Ольга Рапунцель обвиняет мужа Диму во всех грехах

По мнению Димы, подобное поведение Оли может негативно сказаться на их дочке Василисе. Якобы, когда девочка вырастит и посмотрит эфиры, где мать постоянно истерит, бьет отца и орёт на него, ребёнок может воспринять это, как абсолютно нормальное явление. Ведь для всех детей родители пример для построения своих отношений в будущем.

Вопрос об использовании Дмитренко в корыстных целях был поднят после того, как Рапунцель который раз подряд обвинила мужа во всех их бедах и проблемах. Якобы, из-за главы семьи в их семье одни недопонимания и вечные «разборки».

Ольга Рапунцель обвиняет мужа Диму во всех грехах

Ольга уже начала задумываться об уходе с телепроекта «Дом-2». Девушка утверждает, что планирует покинуть периметр, несмотря на то, пойдет Дима вместе с ней или нет. Правда, коллектив верит в то, что ребята смогут найти общий язык если не ради собственных чувств, то хотя бы ради Василисы.

Дмитренко в ближайшее время не планирует уходить и хочет договориться с супругой, чтобы та тоже осталась. Ведь в случае, если она уедет во Владивосток, папа может больше никогда не увидеться с малышкой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:03

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