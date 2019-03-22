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Дочь Валерия Сюткина Виола поздравила отца с днем рождения

Наследница эстрадного певца Валерия Сюткина, 22-летняя Виола трогательно поздравила отца с днем рождения. Дочь музыканта порадовала родителя, которому исполнился 61 год, опубликовав редкое архивное фото, где младшая дочь запечатлена с артистом еще совсем маленькой.
Дочь Валерия Сюткина Виола поздравила отца с днем рождения

В Instagram-блоге Виолы Сюткиной появился очень ценный кадр с известным родителем. На фото певец Валерий Сюткин позирует с маленькой дочерью Виолой. Наследница оставила теплые слова поздравления под редким снимком, пожелав отцу здоровья, энергии, хорошего настроения, море вдохновения, новых проектов и композиций. Дочь певца призналась: «Быть твоей дочерью – настоящее счастье и благословение». Она назвала безмерным богатством проведенное с отцом время за совместными разговорами по душам. Дочь знаменитости сообщила, что очень любит своего «лучшего папу на свете».

Подписчики аккаунта Виолы Сюткиной присоединились к поздравлениям и оценили опубликованное фото: «очень трогательное фото», «Супер-папе привет!», «Всего самого хорошего папе».



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:16

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