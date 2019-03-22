Дочь Валерия Сюткина Виола поздравила отца с днем рождения

В Instagram-блоге Виолы Сюткиной появился очень ценный кадр с известным родителем. На фото певец Валерий Сюткин позирует с маленькой дочерью Виолой. Наследница оставила теплые слова поздравления под редким снимком, пожелав отцу здоровья, энергии, хорошего настроения, море вдохновения, новых проектов и композиций. Дочь певца призналась: «Быть твоей дочерью – настоящее счастье и благословение». Она назвала безмерным богатством проведенное с отцом время за совместными разговорами по душам. Дочь знаменитости сообщила, что очень любит своего «лучшего папу на свете».Подписчики аккаунта Виолы Сюткиной присоединились к поздравлениям и оценили опубликованное фото: «очень трогательное фото», «Супер-папе привет!», «Всего самого хорошего папе».