Дочь Валерия Сюткина Виола поздравила отца с днем рождения
Наследница эстрадного певца Валерия Сюткина, 22-летняя Виола трогательно поздравила отца с днем рождения. Дочь музыканта порадовала родителя, которому исполнился 61 год, опубликовав редкое архивное фото, где младшая дочь запечатлена с артистом еще совсем маленькой.
В Instagram-блоге Виолы Сюткиной появился очень ценный кадр с известным родителем. На фото певец Валерий Сюткин позирует с маленькой дочерью Виолой. Наследница оставила теплые слова поздравления под редким снимком, пожелав отцу здоровья, энергии, хорошего настроения, море вдохновения, новых проектов и композиций. Дочь певца призналась: «Быть твоей дочерью – настоящее счастье и благословение». Она назвала безмерным богатством проведенное с отцом время за совместными разговорами по душам. Дочь знаменитости сообщила, что очень любит своего «лучшего папу на свете».
Подписчики аккаунта Виолы Сюткиной присоединились к поздравлениям и оценили опубликованное фото: «очень трогательное фото», «Супер-папе привет!», «Всего самого хорошего папе».
В Instagram-блоге Виолы Сюткиной появился очень ценный кадр с известным родителем. На фото певец Валерий Сюткин позирует с маленькой дочерью Виолой. Наследница оставила теплые слова поздравления под редким снимком, пожелав отцу здоровья, энергии, хорошего настроения, море вдохновения, новых проектов и композиций. Дочь певца призналась: «Быть твоей дочерью – настоящее счастье и благословение». Она назвала безмерным богатством проведенное с отцом время за совместными разговорами по душам. Дочь знаменитости сообщила, что очень любит своего «лучшего папу на свете».
Подписчики аккаунта Виолы Сюткиной присоединились к поздравлениям и оценили опубликованное фото: «очень трогательное фото», «Супер-папе привет!», «Всего самого хорошего папе».
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:16