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Пользователи Сети подвергли травле Дмитрия Борисова из-за намеков на алкоголизм Юлии Началовой

Телеведущий программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисов недавно провел несколько передач, посвященных погибшей Юлии Началовой. В течении них он не один раз намекал на возможный алкоголизм певицы, за что пользователи Сети подвергли его травле.
Пользователи Сети подвергли травле Дмитрия Борисова из-за намеков на алкоголизм Юлии Началовой

Прощанию с Юлией Началовой было посвящено сразу несколько эпизодов телепрограммы «Пусть говорят». Ведущий успел пообщаться со многими представителями шоу-бизнеса, знавшими исполнительницу, ее лечащими врачами и простыми знакомыми. Поклонникам показалось, что он пытается использовать тему гибели артистки как способ создания сенсации.

Дмитрий Борисов несколько раз акцентировал внимание на том, что Юлия Началова лечилась у нарколога, а также делал другие намеки на возможную вредную привычку певицы. Такое поведение очень не понравилось поклонникам артистки и простым людям, находившимся в зале. Они начали громко высказывать свое недовольство и критиковать телеведущего. По их словам, это прямое неуважение к человеку, умершему всего один день назад. Поклонники певицы уверены, знаменитость повел себя некрасиво и оскорбил своим поведением множество людей, а в первую очередь родителей погибшей.

Критика звезды продолжилась и на просторах Сети. На его страница в социальных сетях, а также под выпусками «Пусть говорят» в YouTube, начали появляться гневные комментарии и недовольства.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:39

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