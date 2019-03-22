Пользователи Сети подвергли травле Дмитрия Борисова из-за намеков на алкоголизм Юлии Началовой

Прощанию с Юлией Началовой было посвящено сразу несколько эпизодов телепрограммы «Пусть говорят». Ведущий успел пообщаться со многими представителями шоу-бизнеса, знавшими исполнительницу, ее лечащими врачами и простыми знакомыми. Поклонникам показалось, что он пытается использовать тему гибели артистки как способ создания сенсации.Дмитрий Борисов несколько раз акцентировал внимание на том, что Юлия Началова лечилась у нарколога, а также делал другие намеки на возможную вредную привычку певицы. Такое поведение очень не понравилось поклонникам артистки и простым людям, находившимся в зале. Они начали громко высказывать свое недовольство и критиковать телеведущего. По их словам, это прямое неуважение к человеку, умершему всего один день назад. Поклонники певицы уверены, знаменитость повел себя некрасиво и оскорбил своим поведением множество людей, а в первую очередь родителей погибшей.Критика звезды продолжилась и на просторах Сети. На его страница в социальных сетях, а также под выпусками «Пусть говорят» в YouTube, начали появляться гневные комментарии и недовольства.