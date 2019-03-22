Ирина Пинчук планирует извиниться перед Ольгой Бузовой

«На Лобном месте точка кипения произошла и я позволила себе сказать лишнего..За это мне очень стыдно, за это я попрошу извинения перед Олей..», - заявляет участница телепроекта «Дом-2».

Не секрет, что на днях в Периметре разгорелся нешуточный конфликт между Бузовой и Пинчук, а все из-за ныне бывшего участника проекта Романа Гриценко.В социальных сетях продолжают появляться видеоролики , на которых Ирина во время Лобного места заявляет, что не намерена больше уступать Ольге в борьбе за сердце Романа. В один момент ревность Пинчук берет верх и девушка весьма грубо, не соблюдая субординации, начинает дерзко высказываться в адрес Бузовой.Нужно сказать, что слова Ирины настолько задели Ольгу, что она тут же покинула Лобное место, отказавшись продолжать общаться с подопечными. Считанные часы назад в Сети появился ролик, на котором Пинчук признается, что планирует в ближайшее время принести свои извинения Бузовой.Поклонники телешоу уверены, что Пинчук неспроста признала свою вину. По мнению телезрителей «Дома-2», Ирина попросту боится, что Бузова может поставить администрации проекта условие – либо она, либо экс-избранница Валерия Блюменкранца.