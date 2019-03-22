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Ирина Пинчук планирует извиниться перед Ольгой Бузовой

Бывшая возлюбленная Валерия Блюменкранца – Ирина Пинчук намерена попросить прощение у телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой за высказывания, которые она не так давно позволила себе в ее адрес.

Ирина Пинчук планирует извиниться перед Ольгой Бузовой

Не секрет, что на днях в Периметре разгорелся нешуточный конфликт между Бузовой и Пинчук, а все из-за ныне бывшего участника проекта Романа Гриценко.

В социальных сетях продолжают появляться видеоролики, на которых Ирина во время Лобного места заявляет, что не намерена больше уступать Ольге в борьбе за сердце Романа. В один момент ревность Пинчук берет верх и девушка весьма грубо, не соблюдая субординации, начинает дерзко высказываться в адрес Бузовой.

Ирина Пинчук планирует извиниться перед Ольгой Бузовой

Нужно сказать, что слова Ирины настолько задели Ольгу, что она тут же покинула Лобное место, отказавшись продолжать общаться с подопечными. Считанные часы назад в Сети появился ролик, на котором Пинчук признается, что планирует в ближайшее время принести свои извинения Бузовой.

«На Лобном месте точка кипения произошла и я позволила себе сказать лишнего..За это мне очень стыдно, за это я попрошу извинения перед Олей..», - заявляет участница телепроекта «Дом-2».

Поклонники телешоу уверены, что Пинчук неспроста признала свою вину. По мнению телезрителей «Дома-2», Ирина попросту боится, что Бузова может поставить администрации проекта условие – либо она, либо экс-избранница Валерия Блюменкранца.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:43

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