Певица Жасмин приехала на похороны Юлии Началовой в авто за 33 млн рублей





Как известно, супруг певицы Жасмин фигурировал в расследовании крупных финансовых махинаций, в связи с чем артистка много работала для обеспечения своих детей. После похорон Юлии Началовой поклонники увидели, что Жасмин не страдает от нехватки денег, поскольку приехала на авто за 33 миллиона рублей. Певица появилась для прощания с коллегой на элитном Bentley, который считается одним из наиболее надежных и комфортных авто.При этом Жасмин всегда ведет себя скромно, как заметили поклонники, и очень редко показывает атрибуты обеспеченной жизни. Более того, артистка отметила, что экономит на некоторых покупках, а именно на платьях. Она предпочитает заключать с производителями сделки и получать одежду за рекламу.