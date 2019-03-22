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Светлана Светличная предложила свою версию смерти Юлии Началовой

Актриса Светлана Светличная рассказала о своей версии смерти певицы Юлии Началовой. Согласно мнению артистки, 38-летнюю звезду погубила зависть людей к ее красоте.
Светлана Светличная предложила свою версию смерти Юлии Началовой

По мнению Светличной, Юлия Началова была настолько красивой, что это привлекало внимание слишком многих недоброжелателей. В итоге негативная энергетика зависти повлияла на здоровье певицы, как считает актриса. Как известно, Началова долгое время страдала от множества заболеваний, которые стали причиной плохого самочувствия. Певица скончалась в больнице после операции, а официальной причиной смерти стала остановка сердца.
Светлана Светличная предложила свою версию смерти Юлии Началовой

Светлана Светличная также сравнила Началову с Элизабет Тейлор, внешность которой тоже считает весьма привлекательной. При этом актриса отметила, что зависть — плохое чувство, оно травит человека медленно.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:46

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