Светлана Светличная предложила свою версию смерти Юлии Началовой





По мнению Светличной, Юлия Началова была настолько красивой, что это привлекало внимание слишком многих недоброжелателей. В итоге негативная энергетика зависти повлияла на здоровье певицы, как считает актриса. Как известно, Началова долгое время страдала от множества заболеваний, которые стали причиной плохого самочувствия. Певица скончалась в больнице после операции, а официальной причиной смерти стала остановка сердца.Светлана Светличная также сравнила Началову с Элизабет Тейлор, внешность которой тоже считает весьма привлекательной. При этом актриса отметила, что зависть — плохое чувство, оно травит человека медленно.