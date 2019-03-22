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Кайли Дженнер снялась в откровенной фотосессии для немецкого журнала Interview

Американская модель Кайли Дженнер снялась в откровенной фотосессии для немецкого журнала Interview. Она честно рассказала о деньгах, дочке Сторми и хейтерах.
Кайли Дженнер снялась в откровенной фотосессии для немецкого журнала Interview

Кайли Дженнер несмотря на свой юный возраст, ей всего 21 год, уже является миллиардершей. Модель отмечает, успешная семья действительно дала ей возможность открыть перед собой множество дверей, но всеми возможностями она пользовалась самостоятельно. Себя она считает «self-made», т.е. той, кто самостоятельно добилась всего. Кайли Дженнер отмечает, она не брала деньги у родителей начиная с 15 лет, и весь бизнес развивала на свой страх и риск. Звезда уверена, что ей нечего стыдиться в этом вопросе, хоть остальные люди часто пытаются ее в чем-то укорить.

Отдельно успешная модель рассказала о своей дочери Сторми. Знаменитость всегда хотела завести ребенка, поэтому изначально была готова стать молодой мамой. Кайли Джененер отмечает, она очень любит свою наследницу и уверена, что та изменила ее жизнь к лучшему. В будущем звезда планирует завести еще парочку детей, но пока желает сконцентрироваться на карьере.

В завершении Кайли Дженнер порассуждала о недоброжелателях, сейчас их часто называют «хейтерами». Она отметила, подобные выпады в ее адрес не вызывают у нее каких-то проблем, хотя иногда, признается звезда, это все-таки очень раздражает.



 
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ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:37

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