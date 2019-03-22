Худрук «Ералаша» Борис Грачевский рассказал о зависти коллег





Как рассказал художественный руководитель детского кинопродукта, у него руки опускаются от зависти окружающих. Коллеги по кино недолюбливают Грачевского за его успех в этой сфере. «Ералаш» смотрят и взрослые, и дети, благодаря чему его автора с легкостью узнают на улице, что не дает покоя завистникам, регулярно критикующим его.Режиссер утверждает, что недоброжелатели регулярно обсуждают его личную жизнь и упрекают. Вместе с тем Грачевский шутя признал справедливость некоторых заявлений в свой адрес. К примеру, ныне он женат в третий раз, хотя ранее обещал больше никогда не связывать себя брачными узами. В итоге сценарист нарушил слово, но несмотря на это он ощущает себя счастливым в браке. Супруга создателя «Ералаша» следит за его здоровьем и готовит ему только полезную пищу, которую Борис Юрьевич не стесняется приносить в студию, где работает.