Дима Билан сидя исполнил композицию «Молния» в Кремле

В Кремле состоялось вручение второй Международной профессиональной музыкальной премии «BraVo». На ней собрались многие исполнители мирового уровня: Марио Бионди, Майкл Болтон, Тимбалэнд, Крис де Бург, Светлана Лобода, Дима Билан и многие другие. Ведущими мероприятия стали Филипп Киркоров и Елена Север.Самым необычным выступлением вечера оказалась песня Димы Билана «Молния». Артиста буквально вынесли на сцену под руки, где он сидя исполнил свою композицию, а затем его таким же образом унесли обратно. Это связано с тем, что певец совсем недавно сломал свою левую ногу в двух местах. Несчастный случай произошел недалеко от дома звезды, он потерял равновесие на льду и упал. В результате его кость оказалась фактически раздробленной и врачи «собирали» ее по кусочкам. Для этого они использовали шурупы и пластины.Из-за этого певец отменил все свои гастроли. Он отметил, ему необходимо постоянно находиться под присмотром врачей, а также отдыхать и набираться сил. Дима Билан пообещал своим поклонникам, что в будущем наверстает все отмененные концерты. Несмотря на это, артист не отказывается от небольших выступлений в рамках конкретных мероприятий. Чуть раньше он выступил на открытии спортивного комплекса в Ташкенте, а сейчас порадовал зрителей своим вокалом на сцене премии «BraVo».