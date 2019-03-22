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Дима Билан сидя исполнил композицию «Молния» в Кремле

Российский певец Дима Билан выступил с песней «Молния» на премии «BraVo», проходящей в Кремле. Артист исполнил свою композицию сидя, так как у него сломана нога.
Дима Билан сидя исполнил композицию «Молния» в Кремле

В Кремле состоялось вручение второй Международной профессиональной музыкальной премии «BraVo». На ней собрались многие исполнители мирового уровня: Марио Бионди, Майкл Болтон, Тимбалэнд, Крис де Бург, Светлана Лобода, Дима Билан и многие другие. Ведущими мероприятия стали Филипп Киркоров и Елена Север.

Самым необычным выступлением вечера оказалась песня Димы Билана «Молния». Артиста буквально вынесли на сцену под руки, где он сидя исполнил свою композицию, а затем его таким же образом унесли обратно. Это связано с тем, что певец совсем недавно сломал свою левую ногу в двух местах. Несчастный случай произошел недалеко от дома звезды, он потерял равновесие на льду и упал. В результате его кость оказалась фактически раздробленной и врачи «собирали» ее по кусочкам. Для этого они использовали шурупы и пластины.

Из-за этого певец отменил все свои гастроли. Он отметил, ему необходимо постоянно находиться под присмотром врачей, а также отдыхать и набираться сил. Дима Билан пообещал своим поклонникам, что в будущем наверстает все отмененные концерты. Несмотря на это, артист не отказывается от небольших выступлений в рамках конкретных мероприятий. Чуть раньше он выступил на открытии спортивного комплекса в Ташкенте, а сейчас порадовал зрителей своим вокалом на сцене премии «BraVo».



 
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ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:25

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