Фанаты встретили Наталью Орейро в аэропорту Санкт-Петербурга

Большую популярность в России знаменитость получила после выхода на экраны сериала «Дикий ангел». В РФ Орейро бывает довольно часто, вызывая своими визитами огромную радость у фанатов. На этот раз на встречу с ней в авиагавань Пулково прибыло немалое число верных почитателей, после проводившие актрису в один из ресторанов северной столицы России. Наталья Орейро была милой со всеми, принимала подарки и делала фотографии на память, несмотря на свою охрану, с подозрением смотревшую на многих желающих сфотографироваться со звездой.Завтра, 23 марта, латиноамериканка даст концерт в «Сибур-Арене» на Крестовском острове в Петербурге. Певица исполнит как старые песни, так и новые композиции. Как и ранее, она сама принимала участие в создании нарядов для тура. Российская гастрольная программа Орейро закончится 18 апреля в Воронеже.