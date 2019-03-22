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Фанаты встретили Наталью Орейро в аэропорту Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург посетила знаменитая актриса и певица Наталья Орейро. В аэропорту звезду встречали ее многочисленные поклонники.
Фанаты встретили Наталью Орейро в аэропорту Санкт-Петербурга

Большую популярность в России знаменитость получила после выхода на экраны сериала «Дикий ангел». В РФ Орейро бывает довольно часто, вызывая своими визитами огромную радость у фанатов. На этот раз на встречу с ней в авиагавань Пулково прибыло немалое число верных почитателей, после проводившие актрису в один из ресторанов северной столицы России. Наталья Орейро была милой со всеми, принимала подарки и делала фотографии на память, несмотря на свою охрану, с подозрением смотревшую на многих желающих сфотографироваться со звездой.

Завтра, 23 марта, латиноамериканка даст концерт в «Сибур-Арене» на Крестовском острове в Петербурге. Певица исполнит как старые песни, так и новые композиции. Как и ранее, она сама принимала участие в создании нарядов для тура. Российская гастрольная программа Орейро закончится 18 апреля в Воронеже.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:16

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