Ольга Орлова опять напомнила Саше Черно о предательстве Иосифа Оганесяна





По мнению телезрителей, Орлова специально напомнила Черно о предательстве Оганесяна.Не секрет, что в последнее время Александра и Иосиф немного приутихли. Руководство «Дома-2» удивляло поведение влюбленных, которые не так давно стали супружеской парой, поэтому пытались помочь Оганесяну и Черно наладить отношения.И вот на днях в эфир телеканала «ТНТ» вышел выпуск телешоу, в котором Орлова, вместо того, чтобы последовать примеру своих коллег по съемочной площадки, принялась делать все для того, чтобы Черно и Оганесян опять поскандалили.К примеру, по непонятной на то причине, Ольга напомнила Александре, что та продолжает жить с мужчиной, который в свое время ей не только изменил, но и бросил ее. Ведущая «Дома-2» попыталась оправдаться и отметила, что решила вспомнить эту историю только из-за того, что влюбленные хотят обвенчаться.К слову, недавно Черно и Оганесян заявили, что хотят победить в конкурсе «Свадьба на миллион», чтобы на выигранные деньги снова пойти под венец, только в этот раз в церкви.Оказывается, что Орлова таким образом хотела убедить Черно еще несколько раз подумать перед тем, как идти в храм, только вот избранница Оганесяна не смогла сдержать эмоций и в грубой форме ответила ведущей «Дома-2».