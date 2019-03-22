В РФ введут платную экспертизу и регистрацию для ретромашин





С такой инициативой выступили специалисты Научного автомоторного института (НАМИ) и представители Российской автомобильной федерации (РАФ). Они разработали подобную инициативу с целью структурирования и нормализации отношений на данном рынке. По их словам, сейчас купить ретромашину очень сложно, покупатель сталкивается с множеством проблем: регистрацией автомобиля, обманом продавца, несоответствии модели современным экологическим стандартам и другими. Особенно остро, отмечают специалисты, этот вопрос стоит при пересечении границы подобным авто.Каждый ретромобиль будет проходить специальную платную экспертизу, ее будут проводить представители РАФ. Они проверят соответствие конкретного автомобиля его «классическому» и «оригинальному» варианту. Иными словам, чем больше автомобиль отличается от того, что сошел с конвейера, тем сложнее будет получить документы на него. По достижению определенного числа «штрафных» баллов в регистрации и вовсе откажут.На данный момент цена подобной экспертизы пока не установлена. Эксперты отмечают, пока рано однозначно говорить о подобной инициативе. Они уверены, если эти правила и введут, то их еще несколько раз переделают и дополнят.