В РФ введут платную экспертизу и регистрацию для ретромашин
В РФ введут платную экспертизу и регистрацию для владельцев ретромашин. Автомобили будут получать специальный паспорт и особые номера.
С такой инициативой выступили специалисты Научного автомоторного института (НАМИ) и представители Российской автомобильной федерации (РАФ). Они разработали подобную инициативу с целью структурирования и нормализации отношений на данном рынке. По их словам, сейчас купить ретромашину очень сложно, покупатель сталкивается с множеством проблем: регистрацией автомобиля, обманом продавца, несоответствии модели современным экологическим стандартам и другими. Особенно остро, отмечают специалисты, этот вопрос стоит при пересечении границы подобным авто.
Каждый ретромобиль будет проходить специальную платную экспертизу, ее будут проводить представители РАФ. Они проверят соответствие конкретного автомобиля его «классическому» и «оригинальному» варианту. Иными словам, чем больше автомобиль отличается от того, что сошел с конвейера, тем сложнее будет получить документы на него. По достижению определенного числа «штрафных» баллов в регистрации и вовсе откажут.
На данный момент цена подобной экспертизы пока не установлена. Эксперты отмечают, пока рано однозначно говорить о подобной инициативе. Они уверены, если эти правила и введут, то их еще несколько раз переделают и дополнят.
С такой инициативой выступили специалисты Научного автомоторного института (НАМИ) и представители Российской автомобильной федерации (РАФ). Они разработали подобную инициативу с целью структурирования и нормализации отношений на данном рынке. По их словам, сейчас купить ретромашину очень сложно, покупатель сталкивается с множеством проблем: регистрацией автомобиля, обманом продавца, несоответствии модели современным экологическим стандартам и другими. Особенно остро, отмечают специалисты, этот вопрос стоит при пересечении границы подобным авто.
Каждый ретромобиль будет проходить специальную платную экспертизу, ее будут проводить представители РАФ. Они проверят соответствие конкретного автомобиля его «классическому» и «оригинальному» варианту. Иными словам, чем больше автомобиль отличается от того, что сошел с конвейера, тем сложнее будет получить документы на него. По достижению определенного числа «штрафных» баллов в регистрации и вовсе откажут.
На данный момент цена подобной экспертизы пока не установлена. Эксперты отмечают, пока рано однозначно говорить о подобной инициативе. Они уверены, если эти правила и введут, то их еще несколько раз переделают и дополнят.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:07