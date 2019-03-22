Бронированный Mercedes-Benz AMG G 63 сможет выдержать взрыв двух гранат
Бронированная версия Mercedes-Benz AMG G 63 сможет обеспечить водителю и пассажирам высокий уровень защиты. Такой внедорожник способен выдержать взрыв двух гранат, расположенных прямо под его днищем.
Созданием этой версии Mercedes-Benz AMG G 63 занималась компания Inkas. Автомобиль соответствует баллистическому стандарту CEN 1063 BR6. Это означает, что он способен выдержать выстрелы из оружия до калибра 7,66 мм включительно, а также не боится взрыва гранат. По словам создателей, даже две гранаты, заложенные прямо под днище внедорожника, не смогут навредить людям, находящимся в салоне авто.
Компания Inkas использовала современные композитные материалы, поэтому их версия Mercedes-Benz AMG G 63 своим внешним видом не будет отличаться от обычного. Автомобиль получит слегка закругленную переднюю оптику High Performance, знаменитую радиаторную решетку Panamerica, два цифровых дисплея (один в качестве приборной панели, другой как основа мультимедийной системы), подогрев и охлаждение всех сидений, а также адаптивное 64-цветное светодиодное освещение.
Под капотом бронированной версии Mercedes-Benz AMG G 63 расположится 4-литровый V8, выдающий 577 «лошадей». Этот силовой агрегат будет работать в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. За все это покупателю придется заплатить 295 тысяч долларов.
Созданием этой версии Mercedes-Benz AMG G 63 занималась компания Inkas. Автомобиль соответствует баллистическому стандарту CEN 1063 BR6. Это означает, что он способен выдержать выстрелы из оружия до калибра 7,66 мм включительно, а также не боится взрыва гранат. По словам создателей, даже две гранаты, заложенные прямо под днище внедорожника, не смогут навредить людям, находящимся в салоне авто.
Компания Inkas использовала современные композитные материалы, поэтому их версия Mercedes-Benz AMG G 63 своим внешним видом не будет отличаться от обычного. Автомобиль получит слегка закругленную переднюю оптику High Performance, знаменитую радиаторную решетку Panamerica, два цифровых дисплея (один в качестве приборной панели, другой как основа мультимедийной системы), подогрев и охлаждение всех сидений, а также адаптивное 64-цветное светодиодное освещение.
Под капотом бронированной версии Mercedes-Benz AMG G 63 расположится 4-литровый V8, выдающий 577 «лошадей». Этот силовой агрегат будет работать в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. За все это покупателю придется заплатить 295 тысяч долларов.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:55