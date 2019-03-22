Звезда «Дом-2» Виктория Боня потратила на день рождение дочери больше миллиона рублей
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня с размахом отпраздновала день рождение единственной наследницы.
Как стало известно, телезнаменитость отдала за детский праздник, который прошел в Монако, больше одного миллиона рублей.
Не секрет, что 17 марта дочери Виктории исполнилось семь лет. Вечеринка по этому случаю прошла только вчера, о чем Боня тут же рассказала у себя на страничке в Instagram.
Многочисленные интернет-пользователи обратили внимание на то, что Боня для 7-летней наследницы постаралась на славу. Виктория не пожалела ни сил, ни денег, ни времени, чтобы этот день Анджелина Летиция запомнила надолго.
Детская вечеринка прошла в уютнейшем заведении Монте-Карло, которое находится на Лазурном берегу. Мероприятие было сделано в тематическом стиле. Выяснилось, что дочь Виктории обожает кукол «LOL SURPRISE» и «My little Pony», поэтому Боня решила создать Анджелине настроение с помощью ее любимых персонажей.
Розовые и белые шарики, тематически наряды и аниматоры восхитили маленькую именинницу, которая для своего праздника выбрала нежно-розовое платье и тиару, как у принцессы.
Сообщается, что в детскую вечеринку экс-участница телепроекта «Дом-2» не пожалела вложить денег. Известно, что за праздник Виктория заплатила больше одного миллиона рублей, пишет StarHit.
К слову, организовать мероприятие для дочери Боня доверила агентству из Москвы.
Как стало известно, телезнаменитость отдала за детский праздник, который прошел в Монако, больше одного миллиона рублей.
Не секрет, что 17 марта дочери Виктории исполнилось семь лет. Вечеринка по этому случаю прошла только вчера, о чем Боня тут же рассказала у себя на страничке в Instagram.
Многочисленные интернет-пользователи обратили внимание на то, что Боня для 7-летней наследницы постаралась на славу. Виктория не пожалела ни сил, ни денег, ни времени, чтобы этот день Анджелина Летиция запомнила надолго.
Детская вечеринка прошла в уютнейшем заведении Монте-Карло, которое находится на Лазурном берегу. Мероприятие было сделано в тематическом стиле. Выяснилось, что дочь Виктории обожает кукол «LOL SURPRISE» и «My little Pony», поэтому Боня решила создать Анджелине настроение с помощью ее любимых персонажей.
Розовые и белые шарики, тематически наряды и аниматоры восхитили маленькую именинницу, которая для своего праздника выбрала нежно-розовое платье и тиару, как у принцессы.
Сообщается, что в детскую вечеринку экс-участница телепроекта «Дом-2» не пожалела вложить денег. Известно, что за праздник Виктория заплатила больше одного миллиона рублей, пишет StarHit.
К слову, организовать мероприятие для дочери Боня доверила агентству из Москвы.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:32