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Звезда «Дом-2» Виктория Боня потратила на день рождение дочери больше миллиона рублей

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня с размахом отпраздновала день рождение единственной наследницы.

Звезда «Дом-2» Виктория Боня потратила на день рождение дочери больше миллиона рублей

Как стало известно, телезнаменитость отдала за детский праздник, который прошел в Монако, больше одного миллиона рублей.

Не секрет, что 17 марта дочери Виктории исполнилось семь лет. Вечеринка по этому случаю прошла только вчера, о чем Боня тут же рассказала у себя на страничке в Instagram.

Многочисленные интернет-пользователи обратили внимание на то, что Боня для 7-летней наследницы постаралась на славу. Виктория не пожалела ни сил, ни денег, ни времени, чтобы этот день Анджелина Летиция запомнила надолго.

Звезда «Дом-2» Виктория Боня потратила на день рождение дочери больше миллиона рублей

Детская вечеринка прошла в уютнейшем заведении Монте-Карло, которое находится на Лазурном берегу. Мероприятие было сделано в тематическом стиле. Выяснилось, что дочь Виктории обожает кукол «LOL SURPRISE» и «My little Pony», поэтому Боня решила создать Анджелине настроение с помощью ее любимых персонажей.

Розовые и белые шарики, тематически наряды и аниматоры восхитили маленькую именинницу, которая для своего праздника выбрала нежно-розовое платье и тиару, как у принцессы.

Звезда «Дом-2» Виктория Боня потратила на день рождение дочери больше миллиона рублей

Сообщается, что в детскую вечеринку экс-участница телепроекта «Дом-2» не пожалела вложить денег. Известно, что за праздник Виктория заплатила больше одного миллиона рублей, пишет StarHit.

К слову, организовать мероприятие для дочери Боня доверила агентству из Москвы.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:32

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