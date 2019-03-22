Необычные миниатюрные лягушки обнаружены в Индии





Эти земноводные получили название карликовые звездные лягушки за то, что у них по бокам есть напоминающие созвездия белые пятна. По мнению исследователей из Университета Джорджа Вашингтона (США), представители этого вида так долго оставались неизвестными именно благодаря своим размерам и окрасу, который обеспечивает им надежную маскировку в среде обитания.Ученые обнадежены этой находкой и уверены, что Западные Гааты таят еще множество до сих пор не изведанных представителей флоры и фауны.