Необычные миниатюрные лягушки обнаружены в Индии
В горном массиве Западные Гааты на полуострове Индостан ученые обнаружили крохотных лягушек нового вида. Они имеют настолько миниатюрные размеры, что способны уместиться на кончике человеческого пальца.
Эти земноводные получили название карликовые звездные лягушки за то, что у них по бокам есть напоминающие созвездия белые пятна. По мнению исследователей из Университета Джорджа Вашингтона (США), представители этого вида так долго оставались неизвестными именно благодаря своим размерам и окрасу, который обеспечивает им надежную маскировку в среде обитания.
Ученые обнадежены этой находкой и уверены, что Западные Гааты таят еще множество до сих пор не изведанных представителей флоры и фауны.
Эти земноводные получили название карликовые звездные лягушки за то, что у них по бокам есть напоминающие созвездия белые пятна. По мнению исследователей из Университета Джорджа Вашингтона (США), представители этого вида так долго оставались неизвестными именно благодаря своим размерам и окрасу, который обеспечивает им надежную маскировку в среде обитания.
Ученые обнадежены этой находкой и уверены, что Западные Гааты таят еще множество до сих пор не изведанных представителей флоры и фауны.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:46