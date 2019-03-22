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Необычные миниатюрные лягушки обнаружены в Индии

В горном массиве Западные Гааты на полуострове Индостан ученые обнаружили крохотных лягушек нового вида. Они имеют настолько миниатюрные размеры, что способны уместиться на кончике человеческого пальца.
Необычные миниатюрные лягушки обнаружены в Индии

Эти земноводные получили название карликовые звездные лягушки за то, что у них по бокам есть напоминающие созвездия белые пятна. По мнению исследователей из Университета Джорджа Вашингтона (США), представители этого вида так долго оставались неизвестными именно благодаря своим размерам и окрасу, который обеспечивает им надежную маскировку в среде обитания.

Ученые обнадежены этой находкой и уверены, что Западные Гааты таят еще множество до сих пор не изведанных представителей флоры и фауны.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:46

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