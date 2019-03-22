Рэпер Баста пообещал сыграть на аккордеоне в новом выпуске шоу «Песни»

Баста и Тимати являются двумя наставниками этого проекта. Главной целью телешоу «Песни» является не выбор лучших исполнителей, как это происходит в «Голосе» или «X-факторе», а поиск талантливых музыкантов, способных самостоятельно писать себе музыку. Поэтому уже на первом этапе кастинга конкурсантам советуют исполнять свои авторские песни и не стесняться своего творчества.Будущих участников распределят на две команды: Басты и Тимати. Каждый из них будет наставником и поделиться с молодыми музыкантами своим опытом, умениями и взглядами на творческий процесс. Многие потенциальные участники отмечают, что идут на «Песни» не для того, чтобы показать себя, а для получения возможности учиться у таких больших профессионалов.Совсем недавно Баста заявил о том, что готов преподать своим подопечным практический урок игры на одном из музыкальных инструментов. Выбор рэпера пал на аккордеон. Этот эпизод должен быть включен в новый выпуск телешоу «Песни», который 23 марта выйдет на канале ТНТ в 20:00.