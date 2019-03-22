АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Китае обнаружена сокровищница ранних кембрийских окаменелостей с 50 новыми видами животных
EUR 72.79 USD 63.74
Курс валют на 22.03.2019

Рэпер Баста пообещал сыграть на аккордеоне в новом выпуске шоу «Песни»

Российский рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста, пообещал сыграть на аккордеоне. Это должно произойти в новом выпуске музыкального телешоу «Песни».
Рэпер Баста пообещал сыграть на аккордеоне в новом выпуске шоу «Песни»

Баста и Тимати являются двумя наставниками этого проекта. Главной целью телешоу «Песни» является не выбор лучших исполнителей, как это происходит в «Голосе» или «X-факторе», а поиск талантливых музыкантов, способных самостоятельно писать себе музыку. Поэтому уже на первом этапе кастинга конкурсантам советуют исполнять свои авторские песни и не стесняться своего творчества.

Будущих участников распределят на две команды: Басты и Тимати. Каждый из них будет наставником и поделиться с молодыми музыкантами своим опытом, умениями и взглядами на творческий процесс. Многие потенциальные участники отмечают, что идут на «Песни» не для того, чтобы показать себя, а для получения возможности учиться у таких больших профессионалов.

Совсем недавно Баста заявил о том, что готов преподать своим подопечным практический урок игры на одном из музыкальных инструментов. Выбор рэпера пал на аккордеон. Этот эпизод должен быть включен в новый выпуск телешоу «Песни», который 23 марта выйдет на канале ТНТ в 20:00.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В РФ введут платную экспертизу и
Виктор Дробыш рассказал о первом
Бронированный Mercedes-Benz AMG G 63
Ольга Орлова опять напомнила Саше Черно
Необычные миниатюрные лягушки
В Петербурге врачи за 2 часа сделали из
Звезда «Дом-2» Виктория Боня потратила
Психологи объяснили различия в выборе
Рэпер Баста пообещал сыграть на
Ольга Рапунцель устроила истерику прямо
Анастасия Макеева рассказала о своих
Актриса Приянка Чопра прокомментировала
Эдгард Запашный назвал «больным»
Минздрав рекомендовал постящимся
Стас Пьеха поздравил сына Петра с
Медики раскрыли опасность популярного
Ким Кардашьян опубликовала редкое
Ягудин рассказал о травме бедра у
Amazon утвердил актёров на роли в
Поклонники заподозрили Леди Гагу в
В Китае создали водородный хэтчбек с
НАСА может отправить станцию к
В США женщина нашла на пляже странную
Гуф и Кети Топурия открыто флиртуют
Пахом запер себя в клетке на 8 часов в
Певица МакSим официально сообщила о
Учёные дали рекомендации по
Звезду Comedy Woman Екатерину Варнаву
Меган Маркл будет рожать в лондонской
Певица Дарья Ермолаева попросила
Просмотреть все новости