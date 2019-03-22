Анастасия Макеева рассказала о своих впечатлениях от похорон Юлии Началовой

Об этом Анастасия Макеева рассказала на странице в Instagram. Актриса посвятила Юлии Началовой длинное сообщение. По ее словам, она целый час стояла под душем и пыталась смыть тревогу людей, кто не сможет утолить свою печаль еще очень долго. Актриса отмечает, певицу в последний путь проводили бурными аплодисментами, переходящими в овацию.Анастасия Макеева вспоминает, Юлию Началову помнит вся страна ровно с того момента, когда она появилась в шоу «Утренняя звезда». Актриса назвала ее очень светлым, солнечными и бесконечно талантливым человеком. Она констатировала: «Мы скучаем и одним ангелом стало больше».Отдельно артистка рассказала о поведении некоторых людей на похоронах певицы. По ее словам, было несколько человек, которые постоянно пытались снять происходящее на видео. Они хотели, чтобы в их кадр попали расстроенные и убитые горем родственники погибшей исполнительницы. Среди присутствующих оказались и более жестокие люди, заверяет Анастасия Макеева. В один момент актриса услышала у себя за спиной такие слова: «Я снимаю репортаж с места похорон». Она уверена, подобное поведение сильно мешает развитию в обществе человеколюбия и взаимного уважения.