Актриса Приянка Чопра прокомментировала вражду с Меган Маркл





Приянка Чопра поучаствовала в съёмках ток-шоу, где обсудили приписываемую ей вражду с Меган Маркл. Как утверждали таблоиды, герцогиня отказалась прийти на свадьбу подруги с Ником Джонсоном. После этого в Нью-Йорке бывшая Мисс мира не пришла на вечеринку в честь родов Маркл.Модель якобы заявила, что не простит бывшую коллегу по сцене, пока та публично не извинится. О том, являются ли две знаменитости заклятыми врагами, Чопру спросили в студии по телефонной связи. На такой вопрос она рассмеялась, ответив, что слова журналистов - настоящая ложь.