Актриса Приянка Чопра прокомментировала вражду с Меган Маркл
Актриса Приянка Чопра прокомментировала в эфире Watch What Happens Live свою вражду с Меган Маркл. На вопрос одного из зрителей шоу гостья рассмеялась.
Приянка Чопра поучаствовала в съёмках ток-шоу, где обсудили приписываемую ей вражду с Меган Маркл. Как утверждали таблоиды, герцогиня отказалась прийти на свадьбу подруги с Ником Джонсоном. После этого в Нью-Йорке бывшая Мисс мира не пришла на вечеринку в честь родов Маркл.
Модель якобы заявила, что не простит бывшую коллегу по сцене, пока та публично не извинится. О том, являются ли две знаменитости заклятыми врагами, Чопру спросили в студии по телефонной связи. На такой вопрос она рассмеялась, ответив, что слова журналистов - настоящая ложь.
Приянка Чопра поучаствовала в съёмках ток-шоу, где обсудили приписываемую ей вражду с Меган Маркл. Как утверждали таблоиды, герцогиня отказалась прийти на свадьбу подруги с Ником Джонсоном. После этого в Нью-Йорке бывшая Мисс мира не пришла на вечеринку в честь родов Маркл.
Модель якобы заявила, что не простит бывшую коллегу по сцене, пока та публично не извинится. О том, являются ли две знаменитости заклятыми врагами, Чопру спросили в студии по телефонной связи. На такой вопрос она рассмеялась, ответив, что слова журналистов - настоящая ложь.
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:00