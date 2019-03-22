Минздрав рекомендовал постящимся россиянам принимать витамины





Виктор Тутельян, будучи главным внештатным диетологом Минздрава, посоветовал всем постящимся приобрести любой комплекс витаминов и минералов. Если долгое время отказываться от насыщенной ими пищи, можно испытать острый недостаток микронутриентов. Химические соединения каждый день должны поступать в организм в количестве 150-170, причём 70 из них телом не синтезируются.Недостаток таких веществ сказывается на здоровье. Поскольку Великий пост длится 40 дней, рацион нужно обязательно дополнять минералами и витаминами. В меню необходимо добавить бобы, фасоль и сою, как ценные источники белка.