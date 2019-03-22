АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Китае обнаружена сокровищница ранних кембрийских окаменелостей с 50 новыми видами животных
EUR 72.79 USD 63.74
Курс валют на 22.03.2019

Минздрав рекомендовал постящимся россиянам принимать витамины

Сотрудник Минздрава рекомендовал постящимся россиянам принимать витамины и минералы. Особенно важно поддерживать уровень микронутриентов детям и пожилым людям.
Минздрав рекомендовал постящимся россиянам принимать витамины

Виктор Тутельян, будучи главным внештатным диетологом Минздрава, посоветовал всем постящимся приобрести любой комплекс витаминов и минералов. Если долгое время отказываться от насыщенной ими пищи, можно испытать острый недостаток микронутриентов. Химические соединения каждый день должны поступать в организм в количестве 150-170, причём 70 из них телом не синтезируются.

Недостаток таких веществ сказывается на здоровье. Поскольку Великий пост длится 40 дней, рацион нужно обязательно дополнять минералами и витаминами. В меню необходимо добавить бобы, фасоль и сою, как ценные источники белка.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В РФ введут платную экспертизу и
Виктор Дробыш рассказал о первом
Бронированный Mercedes-Benz AMG G 63
Ольга Орлова опять напомнила Саше Черно
Необычные миниатюрные лягушки
В Петербурге врачи за 2 часа сделали из
Звезда «Дом-2» Виктория Боня потратила
Психологи объяснили различия в выборе
Рэпер Баста пообещал сыграть на
Ольга Рапунцель устроила истерику прямо
Анастасия Макеева рассказала о своих
Актриса Приянка Чопра прокомментировала
Эдгард Запашный назвал «больным»
Минздрав рекомендовал постящимся
Стас Пьеха поздравил сына Петра с
Медики раскрыли опасность популярного
Ким Кардашьян опубликовала редкое
Ягудин рассказал о травме бедра у
Amazon утвердил актёров на роли в
Поклонники заподозрили Леди Гагу в
В Китае создали водородный хэтчбек с
НАСА может отправить станцию к
В США женщина нашла на пляже странную
Гуф и Кети Топурия открыто флиртуют
Пахом запер себя в клетке на 8 часов в
Певица МакSим официально сообщила о
Учёные дали рекомендации по
Звезду Comedy Woman Екатерину Варнаву
Меган Маркл будет рожать в лондонской
Певица Дарья Ермолаева попросила
Просмотреть все новости