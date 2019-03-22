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Ким Кардашьян опубликовала редкое архивное фото с дедушкой

Американская звезда Ким Кардашьян редко размещает свои архивные снимки, но в этот раз сделала исключение. Знаменитость опубликовала фотографию со своим дедушкой Артуром Кардашьяном.
Ким Кардашьян опубликовала редкое архивное фото с дедушкой

Снимок звезда разместила на странице в Instagram. На нем еще молодая Ким Кардашьян сидит на руках своего дедушки. Она одета в платье голубоватого цвета, на ее голова красуется большой белый бант. Сам Артур Кардашьян одет в белый костюм и обнимает свою внучку.

Теледива отмечает, ее мать начала завивать ей волосы с самого раннего детства. С тех времен у звезды даже осталась та самая плойка, которая сейчас хранится у нее дома. Знаменитость отметила, она даже сейчас ей пользуется и никогда о ней не забывает.

Поклонники Ким Кардашьян не ожидали такого шага от звезды. Они отметили, уже с детства будущая теледива выглядела великолепно и выделялась на фоне остальных. Подписчики в очередной раз завалили светскую львицу комплиментами и заверили, что с каждым годом она становится только лучше.

Напомним, Артур Кардашьян – это потомок армян, эмигрировавших в США из Карсской области Российской империи.



 
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ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:19

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