Ким Кардашьян опубликовала редкое архивное фото с дедушкой

Снимок звезда разместила на странице в Instagram. На нем еще молодая Ким Кардашьян сидит на руках своего дедушки. Она одета в платье голубоватого цвета, на ее голова красуется большой белый бант. Сам Артур Кардашьян одет в белый костюм и обнимает свою внучку.Теледива отмечает, ее мать начала завивать ей волосы с самого раннего детства. С тех времен у звезды даже осталась та самая плойка, которая сейчас хранится у нее дома. Знаменитость отметила, она даже сейчас ей пользуется и никогда о ней не забывает.Поклонники Ким Кардашьян не ожидали такого шага от звезды. Они отметили, уже с детства будущая теледива выглядела великолепно и выделялась на фоне остальных. Подписчики в очередной раз завалили светскую львицу комплиментами и заверили, что с каждым годом она становится только лучше.Напомним, Артур Кардашьян – это потомок армян, эмигрировавших в США из Карсской области Российской империи.