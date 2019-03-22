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Ягудин рассказал о травме бедра у фигуристки Евгении Медведевой

Победитель Олимпийских игр 2002 года Алексей Ягудин рассказал о выступлении Евгении Медведевой в произвольной программе чемпионата мира в Сайтаме. По его словам, у фигуристки была серьезная травма бедра.
Ягудин рассказал о травме бедра у фигуристки Евгении Медведевой

Алексей Ягудин отметил, что о повреждении стало известно несколько дней назад. Именно тогда Евгения Медведева каким-то образом повредила свое бедро на тренировке, а за последние двое суток ситуация только ухудшилась. Поэтому фигуристке пришлось выйти на произвольную программу с сильными болями. Победитель Олимпийских игр 2002 года отметил, что тренеры и команда не хотела сообщать эту новость до того момента, когда выступление будет закончено.

Евгения Медведева прекрасно откатала свою произвольную программу на чемпионате мира в Сайтаме, несмотря на имеющуюся травму и боль, уверен Алексей Ягудин. Он отметил, медицинский персонал и тренеры сделали все, чтобы фигуристка смогла выйти на лед и показать свое мастерство.

Сейчас Евгения Медведева занимает промежуточное первое место в общем списке. За произвольную программу она получила 149,57 баллов, а ее общий результат составляет 223,8.

Напомним, недавно другой известный российский фигурист Илья Авербух прокомментировал характер Евгении Медведевой. Он восхитился ее бойцовскими качествами и отметил, что именно они дополняют талант российской спортсменки.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:11

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